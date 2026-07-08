Modne i wygodne sportowe buty dla niej i dla niego!

Czasy, kiedy sportowe buty wypadało założyć tylko do sportowego dresu, ewentualnie jeansów, dawno minęły. Dziś nikogo nie dziwią sneakersy zamiast oksfordów do garnituru czy trampki zamiast sandałków do romantycznej sukienki maxi. Co więcej, samo obuwie klasyfikowane jako „sportowe” ewoluowało – teraz modele określane tym mianem są bardziej lifestylowe, przez co stały się istotnym elementem codziennych miejskich looków. Zgodne z najnowszymi trendami propozycje dla niej i dla niego znajdziemy w ofercie marki Lee Cooper.

Z myślą o kobietach marka Lee Cooper przygotowała wiele różnorodnych propozycji. Tak szeroki wybór sprawia, że każda dziewczyna, bez względu na indywidualny gust, wiek czy okazję, na pewno znajdzie model dla siebie. LCW-25-02-3284 to sznurowane buty z zaokrąglonym noskiem i subtelnym logo Lee Cooper. Co je wyróżnia? Grubsza podeszwa ozdobiona plecionką przypominającą jutę oraz cholewka z jasnego tekstylnego materiału w odcieniu beżu, dzięki czemu mają lekko wakacyjny, espadrylowy charakter. LCW-26-44-4472 także mają masywną podeszwę, ale jest ona biała i gumowa, co doskonale pasuje do również białej, materiałowej cholewki. Tym, co przyciąga wzrok są złote oczka sznurówek oraz logo. Taki ‘gold’ akcent sprawia, że choć to sportowe sneakersy, to z powodzeniem można je nosić również do bardziej eleganckich stylizacji. Za to na przymiotnik romantyczne zasługują trampki na białej platformie model LCW-26-44-4486. Dlaczego? Z uwagi na beżowy materiał o koronkowej strukturze, przypominającej rustykalną plecionkę. Natomiast najbardziej charakterystycznym elementem wykonanego ze skóry naturalnej modelu LCW-26-15-4230 są dekoracyjne perforacje w kształcie kwiatów oraz masywna platforma ozdobiona drobnymi, kolorowym kropkami. Efekt wow gwarantowany! LCW-26-13-4191 to zaś z wyglądu buty typowo sportowe, ale przeznaczone do codziennego użytkowania. Są lekkie, idealnie dopasowują się do stopy, mają cholewkę z materiału tekstylnego z syntetycznymi wzmocnieniami, a grubsza podeszwa z pianki zapewnia lepszą amortyzację niż zwykłe trampki i zwiększa komfort podczas dłuższego chodzenia.

Z myślą o panach marka Lee Cooper również przygotowała kilkadziesiąt różnorodnych propozycji, które sprawdzą się zarówno na siłowni, podczas wycieczek w plener, jak i na miejskich bulwarach. LCW-26-02-4086 to must-have w szafie każdego mężczyzny – niskie, sznurowane, białe trampki na gumowej podeszwie o minimalistycznym, ponadczasowym designie. Granatowe i brązowe akcenty sprawiają, że buty wyglądają klasycznie, ale nie nudno. LCW-26-02-4088 to świetny wybór dla tych panów, którzy preferują obuwie typu slip-on. Nie mają one sznurówek – zamiast nich zastosowano elastyczne gumki wszyte po bokach języka, dzięki czemu łatwo wsunąć je na stopę bez konieczności sznurowania. Design? Jasna gumowa podeszwa kontrastuje z wykonaną z płóciennego materiału cholewką o delikatnym, matowym i przypominającym jeans splocie, co nadaje butom casualowy charakter. A co wyróżnia model LCW-26-03-4133? Na pierwszy rzut oka kolor: butelkowa zieleń. Te niskie buty są lekkie i wygodne, ich wzmocnione zapiętki zwiększają stabilność i wytrzymałość, a podeszwy wykonane z pianki gwarantują dobrą amortyzację, co dodatkowo zwiększa komfort noszenia. Moda i wygoda w jednym? Dokładnie tak! Równie przyjemny w noszeniu jest, inspirowany kształtem butów do biegania, model LCW-26-03-4122, przyciągający wzrok kontrastowym zestawieniem granatu, brązu i czerwieni. Zamszowe wstawki, białe sznurówki oraz jasna podeszwa podkreślają jego sportowo-casualowy charakter. LCW-26-14-4219 to zaś doskonały wybór dla tych mężczyzn, którzy lubią zwracać na siebie uwagę. Te nowoczesne czarne sneakersy wyróżniają się sportowym fasonem, elastyczną materiałową cholewką oraz efektowną, masywną podeszwą z ażurowymi wycięciami, co podkreśla ich nowoczesny, dynamiczny charakter.

Autor: Lee Cooper/ Materiały prasowe