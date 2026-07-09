Trendy makijażowe na lato 2026. The sunlit look – promienny makijaż na wakacje

Sekret efektu sunlit look tkwi w odpowiednio dobranych kolorach, ale również w formułach, które łączą makijaż z pielęgnacją. Lekkie tekstury, składniki aktywne i wielozadaniowe produkty sprawiają, że skóra zachowuje komfort nawet podczas upalnych dni, a makijaż pozostaje świeży przez wiele godzin. Tego lata EISENBERG rozwija swoje makijażowe portfolio, prezentując nową odsłonę kultowej kolekcji LE MAQUILLAGE 2026. Oto wybrane produkty EISENBERG, dzięki którym letni sunlit look zyskuje naturalny blask, trwałość i pielęgnacyjne wsparcie.

BLASK OD PIERWSZEJ KROPLI

Rozświetlenie to pierwszy krok do uzyskania efektu sunlit look – świeżej, promiennej cery pełnej naturalnego światła. Lekka formuła EISENBERG LUMINOUS DROP ELIXIR z perłowymi pigmentami natychmiast rozświetla skórę, wygładza jej powierzchnię i przygotowuje ją do trwałego makijażu, jednocześnie zapewniając efekt subtelnego liftingu i nawilżenia. Kosmetyk można stosować samodzielnie, jako bazę pod makijaż, wymieszać z podkładem lub jako rozświetlacz na kości policzkowe. Dzięki temu pozwala z łatwością budować świetlisty efekt, który wygląda naturalnie i doskonale wpisuje się w letni makijaż inspirowany promieniami słońca.

EFEKT DRUGIEJ SKÓRY

Podstawą letniego makijażu jest lekka formuła, która podkreśla naturalne piękno cery, zamiast je ukrywać. EISENBERG J.E. FACE DESIGNER to podkład-serum o jedwabistej konsystencji, który perfekcyjnie stapia się ze skórą, zapewniając promienne wykończenie i efekt drugiej skóry. Dzięki zawartości przeciwzmarszczkowych peptydów oraz autorskiej Formuły Trio-Molecular® nie tylko wyrównuje koloryt, ale również intensywnie pielęgnuje i wygładza cerę. Możliwość stopniowego budowania krycia sprawia, że makijaż pozostaje lekki i świeży nawet podczas upalnych dni, zachowując naturalny blask oraz komfort noszenia przez wiele godzin.

KOLOR MUŚNIĘTY SŁOŃCEM

Świeży rumieniec to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie naturalnego, letniego efektu. EISENBERG J.E. BLUSH o kremowej, wtapiającej się w skórę formule subtelnie podkreśla kości policzkowe, dodaje cerze świeżości i pozwala stopniować intensywność koloru – od delikatnego muśnięcia po bardziej wyrazisty efekt. Wzbogacony o regenerujący olej jojoba róż zapewnia aksamitne wykończenie i komfort noszenia przez cały dzień. Dzięki wielozadaniowej formule może być stosowany nie tylko na policzki, ale również na powieki czy usta, tworząc spójny, promienny makijaż idealny na lato. Dostępny w czterech odcieniach różu oraz dwóch odcieniach przeznaczonych do rozświetlania i konturowania.

EFEKT SUN-KISSED

Letni makijaż trudno wyobrazić sobie bez subtelnego efektu skóry muśniętej słońcem. EISENBERG J.E. SUNLIT BLISS SUN POWDER łączy właściwości pudru brązującego i różu z rozświetleniem, nadając cerze ciepły, naturalny blask oraz delikatnie modelując rysy twarzy. Transparentna formuła pozwala stopniować intensywność koloru, dzięki czemu efekt zawsze pozostaje lekki i niezwykle elegancki. Wzbogacony o ekstrakt z komórek macierzystych białej róży kosmetyk zapewnia skórze komfort i aksamitne wykończenie przez cały dzień. Wystarczy kilka pociągnięć na kościach policzkowych, grzbiecie nosa i czole, by uzyskać promienny wygląd, który przywodzi na myśl letnie dni spędzone w słońcu.