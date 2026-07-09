Legendarna marka perfum debiutuje w Polsce. Wiemy, gdzie kupisz ich zapachy

Zapachowy duet inspirowany kinem

Black Iris i White Iris zostały stworzone jako dwa wzajemnie dopełniające się zapachy – duet inspirowany złotą erą czarno-białego kina oraz wieloletnim związkiem marki Borsalino ze światem filmu. To dwie kompozycje pozostające w doskonałej równowadze – jedna męska, druga kobieca – które wspólnie opowiadają współczesną historię miłości poprzez zapach. Za ich stworzenie odpowiada niezwykły duet twórców: legendarna perfumiarka Chantal Roos, autorka takich ikon perfumerii jak Opium (YSL), Eau d'Issey czy Le Male, oraz Nicolas Bonneville (DSM-Firmenich), laureat nagrody FIFI Awards 2024 w kategorii Best Niche Perfume.

Black Iris, męska interpretacja elegancji

Black Iris to pierwsza kompozycja kolekcji – wyrazisty, tajemniczy zapach drzewno-przyprawowy z orzeźwiającymi akcentami, stworzony w 98% ze składników pochodzenia naturalnego. Formuła jest wegańska i nietestowana na zwierzętach. Kompozycję otwierają świeże nuty włoskiej bergamotki, kardamonu i geranium. W sercu zapachu wybrzmiewa włoski irys, nasiona marchwi oraz gourmandowe akordy wanilii i speculoos. Bazę tworzą ciepłe nuty drewna bursztynowego oraz cedru wirginijskiego. Jak podkreśla Nicolas Bonneville: „Włoski irys to jeden z najbardziej szlachetnych surowców w perfumerii. Nawiązuje do włoskich korzeni Borsalino, a pudrowa miękkość irysa przywołuje skojarzenie z filcem, z którego od pokoleń powstają kapelusze Maison. W Black Iris elegancja irysa i kardamonu kontrastuje z intensywnymi nutami drzewnymi, tworząc niezwykle wyrafinowaną kompozycję”.

Autor: Black Iris/ Materiały prasowe

White Iris, kobieca odsłona elegancji

Kompozycję otwierają świeże nuty włoskiej bergamotki i cytryny. W sercu zapachu znajduje się aksamitny irys otulony jaśminem i kwiatem pomarańczy, wzbogacony subtelnym akcentem amaretto. Bazę tworzą pralina, drewno cedrowe oraz paczula, pozostawiające elegancki i zmysłowy ślad. Nicolas Bonneville opisuje kompozycję następująco: „Zapach otwiera świetlista eksplozja cytrusów, przygotowując miejsce dla głównego bohatera – irysa. Jego aksamitna elegancja została otulona promiennymi nutami kwiatowymi i delikatnym akcentem migdałów, przywołującym skojarzenie z likierem Amaretto. Kompozycję dopełniają pralina, drewno cedrowe i paczula, pozostawiając wyjątkowo elegancki oraz uwodzicielski podpis zapachowy.”

Autor: White Iris,/ Materiały prasowe

Ikoniczny flakon

Oba zapachy stanowią hołd dla dziedzictwa Borsalino jako jednego z najbardziej prestiżowych producentów kapeluszy na świecie. Nakładki flakonów przypominają charakterystyczne kapelusze Maison, a etykiety inspirowane są ozdobnymi taśmami wykorzystywanymi w ich wykończeniu. Black Iris utrzymano w głębokiej, tajemniczej kolorystyce, natomiast White Iris zachwyca świetlistą bielą przełamaną burgundowymi akcentami – estetyką jednocześnie retro i ponadczasową.

Dostępność w Polsce

Zapachy Borsalino Black Iris oraz Borsalino White Iris są dostępne wyłącznie w perfumeriach Douglas na terenie całego kraju. Debiut kolekcji w Polsce stanowi kolejny etap rozwoju marki w Europie i otwiera przed Borsalino możliwość dotarcia do nowych miłośników wyjątkowych kompozycji zapachowych.