Polski sklep z ubraniami zamyka się po 25 latach. Wyprzedaże na zamknięcie zwalają z nóg. Idealnie spodnie damskie na jesień za mniej niż 80 zł. Sprawdź, jak skorzystać z wyprzedaży likwidacyjnych

Po 25 latach działalności, polska marka odzieżowa Vissavi ogłasza zamknięcie swoich sklepów, znikając z rynku mody.

Decyzja podyktowana jest zmieniającymi się modelami konsumenckimi, rosnącymi kosztami i ogromną konkurencją chińskich platform.

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Polska marka z ubraniami kończy swoją działalność. Po 25 latach zamykają swoje sklepy

Polska marka odzieżowa Vissavi podjęła decyzję o zakończeniu działalności. Po przeszło 25 latach w branży sieć nie wytrzymała zmieniających się modeli konsumenckich oraz napływu konkurencji z chińskich platform sprzedażowych. Vissavi zostało założone w 2001 roku przez Agatę Blok. Przez lata marka promowała kobiece wartości i elegancką modę, która była ponadczasowa i uniwersalna. W szczytowym momencie popularności w okolicy roku 2018 marka posiadała 17 sklepów stacjonarnych w całej Polsce. Niestety, zmiany zakupowe wynikające z rynku po pandemii oraz wysoka konkurencja chińskich, tanich platform sprzedażowych sprawiły, że marka Vissavi podjęła decyzję o zakończeniu działalności.

- Marka Vissavi to już 25 letnia historia. Wiele sukcesów, wzruszeń, radości tworzenia i pięknych ubrań. Długi czas rozwoju i nowych wyzwań. Tak jak w życiu są momenty narodzin i wzrostu tak też są okresy zmian i pożegnań. Dla nas nadszedł czas zakańczania tego co z takim zaangażowaniem i pasją tworzyłyśmy. Z przykrością informujemy, że zamykamy sklepy stacjonarne marki Vissavi. Dlaczego? Od czasu covidu prowadzenie biznesu odzieżowego stało się wielkim wyzwaniem. Dwa lata ograniczeń i braku imprez, potem wojna, wzrost kosztów energii, produkcji, pracy, podatków i czynszów w galeriach. Do tego ogromna konkurencja chińskich portali i gigantycznych koncernów sieciowych. Widziałyśmy też odbicie tych stresujących czasów u Was – zakupy stały się coraz bardziej rozsądne, mniej w tym było radości i spontaniczności, a więcej obaw o budżet rodzinny. Kiedyś najczęściej wychodziłyście od nas z trzema sukienkami a teraz szukacie sukienki 3w1, tak żeby mogła być i do pracy i na imprezę i na co dzień. Rozumiemy to doskonale dlatego po 5 latach „walki” o markę poddajemy się - napisała marka w swoim komunikacie na Facebook'u.

Wielkie wyprzedaże na zamknięcie. Nawet minus 85 proc. rabatu

Likwidacja sklepu może być niezłą gratką dla klientów. W sklepie internetowym Vissavi trwają właśnie wielkie wyprzedaże likwidacyjne. W ten sposób marka czyści magazyny i pozbywa się zalegających w nich ubrań. Dla klientów to szansa, aby upolować modną odzież w bardzo atrakcyjnych cenach.

Wśród najbardziej atrakcyjnych promocji są eleganckie spodnie damskie ARU w cenie 79,90 zł. Świetnie podkreślają one sylwetkę i sprawdzą się zarówno do biura, jak i na większe wyjście. Świetnym uzupełnieniem spodnich ARU jest bluzka z tego samego kompletu. Podczas wyprzedaży likwidacyjnych kupisz ją za 49,90 zł. "Klasyczna czarna bluzka damska z dekoltem w serek o kroju pudełkowym, z rękawem 3/4 to must-have w każdej kobiecej garderobie, ponieważ łączy w sobie elegancję z codziennym komfortem".

Autor: Vissavi/ Materiały prasowe

Ciekawą propozycją jest także biała koszula w cenie 99,90 zł. Wykonana jest ona z połączeniu lnu oraz wiskozy. Jest elegancka zwiewna oraz nie krępuje ruchów. To absolutny must have w każdej szafie. Jeżeli urlop wciąż przed Tobą to koniecznie sprawdź letnią tunikę Holiday w cenie 30 zł. "Ta wielofunkcyjna tunika może być noszona na wiele sposobów, co czyni ją niezastąpionym elementem wakacyjnej garderoby. Dzięki możliwości związania jej na jednym ramieniu lub na szyi, z łatwością przekształcisz ją w lekką i zwiewną sukienkę. Alternatywnie, możesz ją związać na biodrach, tworząc modną i wygodną spódnicę".

Autor: Vissavi/ Materiały prasowe

Autor: Vissavi/ Materiały prasowe

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