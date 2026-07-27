Kultowy sklep z bielizną otwiera się w Gdańsku. To coś więcej niż tylko staniki

Fenomen Victoria's Secret narodził się z idei przekształcenia kupowania bielizny z prozaicznego obowiązku w luksusowe doświadczenie. W czasach, gdy intymna odzież była głównie funkcjonalna i kupowana w mało inspirujących sklepach, Victoria's Secret stworzyła aspiracyjny świat glamour, fantazji i seksapilu. Marka od samego początku postawiła na marketing oparty na marzeniach, prezentując bieliznę nie jako element garderoby, lecz jako klucz do pewności siebie, pożądania i przynależności do ekskluzywnego świata "Aniołków".

Nowy sklep marki będzie zlokalizowany w Forum Gdańsk, na poziomie zero. W jego ofercie znajdą się kultowe biustonosze, majtki i piżamy Victoria’s Secret w wielu kolekcjach. Klienci będą mogli również wybierać spośród kosmetyków marki, w tym popularnych perfum, mgiełek i produktów zapachowych, takich jak bestsellerowa woda perfumowana Bombshell– kompozycja otwierająca się iskrzącą nutą brazylijskiej purpurowej marakui, z kremową słodyczą madagaskarskiej waniliowej orchidei oraz sercem w postaci charakterystycznego dla tej linii zapachu piwonii.

Nowy sklep będzie oferował także profesjonalny brafitting – indywidualne konsultacje w zakresie doboru biustonosza. Ta całkowicie bezpłatna usługa nie będzie wymagała wcześniejszej rezerwacji.

Autor: Victoria's Secret/ Materiały prasowe

Autor: Victoria's Secret/ Materiały prasowe