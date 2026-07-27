Kultowy sklep z bielizną otwiera się w Gdańsku. To coś więcej niż tylko staniki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-27 16:05

Już 21 sierpnia 2026 roku Victoria’s Secret otworzy swój nowy sklep w Gdańsku. Victoria’s Secret, wiodący detaliczny sprzedawca bielizny i produktów kosmetycznych, w tym nowoczesnych kolekcji inspirowanych modą, ekskluzywnych zapachów, produktów do pielęgnacji ciała i odzieży domowej, otwiera swój najnowszy sklep w Gdańsku.

Modelka w czarnej satynowej bieliźnie na różowym tle. O otwarciu sklepu Victoria’s Secret w Gdańsku przeczytasz na SE.
Autor: Victoria's Secret/ Materiały prasowe

Fenomen Victoria's Secret narodził się z idei przekształcenia kupowania bielizny z prozaicznego obowiązku w luksusowe doświadczenie. W czasach, gdy intymna odzież była głównie funkcjonalna i kupowana w mało inspirujących sklepach, Victoria's Secret stworzyła aspiracyjny świat glamour, fantazji i seksapilu. Marka od samego początku postawiła na marketing oparty na marzeniach, prezentując bieliznę nie jako element garderoby, lecz jako klucz do pewności siebie, pożądania i przynależności do ekskluzywnego świata "Aniołków".

Nowy sklep marki będzie zlokalizowany w Forum Gdańsk, na poziomie zero. W jego ofercie znajdą się kultowe biustonosze, majtki i piżamy Victoria’s Secret w wielu kolekcjach. Klienci będą mogli również wybierać spośród kosmetyków marki, w tym popularnych perfum, mgiełek i produktów zapachowych, takich jak bestsellerowa woda perfumowana Bombshell– kompozycja otwierająca się iskrzącą nutą brazylijskiej purpurowej marakui, z kremową słodyczą madagaskarskiej waniliowej orchidei oraz sercem w postaci charakterystycznego dla tej linii zapachu piwonii.

Nowy sklep będzie oferował także profesjonalny brafitting – indywidualne konsultacje w zakresie doboru biustonosza. Ta całkowicie bezpłatna usługa nie będzie wymagała wcześniejszej rezerwacji.

Victoria's Secret
Autor: Victoria's Secret/ Materiały prasowe
Victoria's Secret
Autor: Victoria's Secret/ Materiały prasowe
Victoria's Secret
Autor: Victoria's Secret/ Materiały prasowe
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