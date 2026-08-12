Modna biżuteria na jesień i zimę 2026/2027. Radość w każdym detalu

Classica

Codzienna elegancja nabiera nowego wymiaru dzięki linii Classica. Zainspirowana organicznym pięknem kalii, kolekcja Swarovski Classica wyróżnia się płynnymi liniami i wyważoną geometrią, wyrażoną w miękko modelowanych kształtach, które rozświetla blask cyrkonii Swarovski. Minimalistyczna w duchu i pełna spokojnej pewności siebie, każda część biżuterii została zaprojektowana tak, by nosić ją niczym drugą skórę – z elegancją od rana do wieczora.

Wisiorki, bransoletki, pierścionki i kolczyki wykonano ze srebra próby 925 pochodzącego z recyklingu, co doskonale oddaje ideę wysublimowanej prostoty. Wszechstronne wzory z odpinanymi zawieszkami można nosić w warstwach lub pojedynczo, a detale pavé i splecionych ogniw dodają jej wyrafinowanej faktury.

Mesmera

Efektowne, wyraziste wzory i klasyczne sylwetki spotykają się w hipnotyzującej odsłonie wyrafinowania, łącząc niepowtarzalnie oszlifowane kamienie w nieoczywistych oprawach. Mesmera celebruje mieszane szlify kamieni i innowacyjne techniki na sezon jesień-zima 2026, wzbogacając kolekcję o naszyjniki i kolczyki w złotym wykończeniu metalu – idealne na co dzień, w nowoczesnym wydaniu.

Łańcuszki typu cup chain oraz cyrkonia Swarovski osadzona w oprawach szponowych i rantowych podkreślają nowoczesny, a zarazem elegancki charakter tych projektów. Na sezon świąteczny główną rolę odgrywają zdekonstruowane formy przypominające pióra, wykończone kamieniami o szlifie markiza i bagietka.Hyperbola

Nowoczesność i swoboda ruchu to cechy charakterystyczne linii Hyperbola. Precyzyjnie rozmieszczone kryształy i proste sylwetki spotykają się tu w technicznie wyrafinowanych konstrukcjach, ukazujących nieograniczone rzemiosło Swarovski. Łańcuszki cup chain w mieszanych wykończeniach oraz pavé nadają tej rodzinie lekkości i płynności, a elementy w kształcie węzła dodają jej nowoczesnego charakteru.

Imber

Dzięki mieszanym metalom i kryształom o wyrazistej fakturze, Imber wprowadza do każdej stylizacji subtelnie zmysłowy wymiar. Nowy sezon definiują sylwetki inspirowane naturą oraz debiut barw szlachetnych kamieni. Pełne wyrazu, a zarazem wszechstronne projekty obejmują pierścionek do łączenia w zestawy, kolczyki, które można nosić jako asymetryczne wkrętki lub w wersji wiszącej, oraz efektowny naszyjnik, który można rozdzielić na dwie osobne stylizacje.

Sublima

Zainspirowana rytmem natury i stworzona z artyzmem oraz wyjątkowym mistrzostwem w operowaniu światłem, linia Sublima łączy organiczne kształty i precyzyjne szlify, tworząc efekt niemal baśniowy. Wzbogacony o sylwetki na co dzień, nowy sezon oddaje hołd klasycznym szlifom kamieni, odtworzonym w technice chatonnage we wzorze Meteora, w bogatych odcieniach zieleni i czerwieni. Detale Dancing Stone wnoszą piękno i blask, a inspirowane kosmosem formy gwiazd nawiązują do świątecznego charakteru sezonu.

Millenia

Kryształy płynące niczym rzeka, ręcznie osadzone w delikatnych podwójnych oprawach – Millenia to najpełniejszy wyraz elegancji i mistrzostwa rzemiosła. Swarovski wprowadza do tej rodziny efektowny szlif poduszkowy, a także dwa zrównoważone kolory kryształów ReCreated™: Ice Blue i Peridot. Kultowy naszyjnik Millenia all-around, odświeżony kryształami ReCreated™ Ice Blue, to jeden z wyróżniających się wzorów sezonu, a sygnaturowe kolczyki zyskują w tej edycji nowe wersje w odcieniach liliowym i zielonym.The Vienna Collection

Zaprezentowana po raz pierwszy na czerwonym dywanie podczas Met Gali 2025, kolekcja The Vienna Collection oddaje hołd tradycji, jednocześnie doskonale wpisując się w nastrój chwili. Dosłowne i symboliczne nawiązania do formy łabędzia zdają się przeczyć prawom grawitacji, oddając 130 lat kreatywności i rzemiosła marki. Nowy sezon proponuje lekkie, swobodne sylwetki, które można nosić na wiele sposobów – od nowoczesnych interpretacji po wzory rodem z biżuterii jubilerskiej. Najwyższe mistrzostwo Swarovski znajduje wyraz w dużym chokerze w formie pióra oraz pasującej do niego bransoletce, a także w broszkach chwytających światło, które dodają blasku każdej stylizacji.

Una Angelic

Łącząc precyzję mechaniki z magią, Una Angelic uwalnia hipnotyzujący ruch i olśniewającą grę światła w efekcie halo. Charakterystyczny dla tej rodziny, ponadczasowy szlif poduszkowy zyskuje w sezonie jesień-zima 2026 nowy wymiar, celebrując radość płynącą z kryształu Swarovski w duchu wysokiej mody. Elegancję i innowacyjność w pełni oddaje wielorzędowy naszyjnik z odpinaną broszką, a w tym sezonie do rodziny dołączają również spinki do mankietów, wnosząc odrobinę męskiego charakteru.

Chroma

Odważnie warstwowe kamienie sprawiają, że Chroma prezentuje kryształ w jego najczystszej, kolorystycznej odsłonie. Niczym zdekonstruowany pryzmat, wielobarwne kreacje tej rodziny pozostawiają wiele miejsca dla wyobraźni. Dzięki wszechstronności sylwetek, w nowym sezonie zabawne motywy gwiazd prezentują pierwszy w historii marki efekt: Aurora Boreale.

Idyllia

Zainspirowana fantazją i cudami świata natury, Idyllia celebruje artyzm i techniczne mistrzostwo marki poprzez żywe kolory oraz wyjątkowe, kryształowe interpretacje flory i fauny. Kultowa sylwetka Śnieżynki oddaje hołd corocznej edycji ozdoby świątecznej (Annual Edition), pojawiając się w formie biżuterii oraz zawieszki.

Charms

Portfolio charmsów Swarovski powiększa się o nowe, miniaturowe cuda na sezon świąteczny. Stworzone do swobodnego łączenia i zestawiania, charmsy to idealny wybór zarówno dla radosnej ekspresji siebie, jak i na świąteczny prezent dla bliskich.

Autor: Swarovski/ Materiały prasowe

Autor: Swarovski/ Materiały prasowe

Autor: Swarovski/ Materiały prasowe