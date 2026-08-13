Nowości Rossmanna. Poczuj rytm Isany

Isana jest energetyczna i pewna siebie, dokładnie tak jak cover ponadczasowej piosenki Kylie Minogue „Can’t Get You Out Of My Head”. Towarzyszy Ci wszędzie - w domu, na wyjeździe, na spontanicznym wypadzie ze znajomymi, przed ważnym wyjściem lub wtedy, gdy jedynym planem jest chill na kanapie.

Szeroka oferta kosmetyków do twarzy, ciała i włosów pozwala Ci wybierać produkty dokładnie tak, jak lubisz – pod nastrój, porę dnia i aktualne potrzeby. Łączy zmieniające się trendy ze skutecznymi formułami. Dzięki Isanie pielęgnacja nie jest luksusem na specjalne okazje. Jest stałą częścią codzienności.

ISANA Maska do włosów, jednominutowa, kwiat wiśni 25 ml

Nowa wersja kultowej maski Isana, którą pokochały kobiety. Ekspresowa pielęgnacja inspirowana koreańskimi trendami beauty działa już w 1 minutę. Wygładza, ułatwia rozczesywanie i pozostawia włosy miękkie, lekkie i pełne blasku. Przyjemny, wiśniowy zapach i praktyczne, jednorazowe opakowanie idealne także w podróży.

Isana Peeling do ciała, cukrowy, Marula 230 g

Peeling cukrowo-olejowy z olejem marula, który pochodzi z pestek owoców rosnącego w Afryce Południowej drzewa marula i ma cenne właściwości odżywcze - nawilża, łagodzi podrażnienia i działa antyoksydacyjnie. Peeling delikatnie usuwa martwy naskórek i pozostawia uczucie miękkiej, gładkiej skóry.

Isana, Love Your Skin, Żel do mycia twarzy, z kwasami AHA i PHA 100 ml

Łagodny peeling chemiczny. Delikatna odnowa skóry sokiem z aloesu i pantenolem. Idelany do bladej cery i skóry ze skłonnością do niedoskonałości. Zawiera: 0,8 % AHA (kwas alfa-hydroksylowy), który uwalnia skórę od obumarłych fragmentów naskórka i 2 % PHA (kwas polihydroksylowy), który delikatnie oczyszcza skórę, nie powodując jej wysychania i nie naruszając jej bariery hydrolipidowej.

Isana, hydrożelowe płatki pod oczy, intensywnie nawilżające, Aloes 2 szt

Dają efekt intensywnie nawilżający. Zawierają kombinację składników aktywnych - kwasu hialuronowego, aloesu i kofeiny, które odświeżają obszar pod oczami. W rezultacie skóra pod oczami ma wypoczęty, lśniący wygląd. Przyjemnie chłodząca tekstura hydrożelu perfekcyjne przylega do skóry pod oczami. Zmniejszają opuchliznę pod oczami oraz widoczne oznaki zmęczenia.

Isana, Krem do ciała, pielęgnująco-nawilżający, Masło Kakaowe i Masło Shea 500 ml

Pielęgnujący krem nawilżający do skóry suchej z masłem shea. Nawilża i wygładza skórę. Przyjemnie pachnie masłem kakaowym. Produkt wegański. Receptura w 100% wolna od mikroplastiku.

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe