Maffashion w zjawiskowej kreacji na Instagramie. Ten odcień to absolutny hit lata

Wakacyjne miesiące sprzyjają noszeniu niezwykle nasyconych barw, a jeden konkretny odcień zdominował tegoroczny rynek odzieżowy, idealnie odświeżając wygląd i podkreślając letnią opaleniznę.

Wspomniana barwa regularnie gości na wybiegach oraz profilach społecznościowych, udowadniając swoją modową siłę bez konieczności dobierania dodatkowej biżuterii.

Warto poznać zasady łączenia tego wyrazistego koloru z innymi elementami ubioru, aby móc z łatwością urozmaicić własne codzienne zestawienia.

Nasycone barwy stale królują na pokazach znanych projektantów oraz w codziennych miejskich zestawieniach, jednak obecnie największe triumfy święci fuksja. Ten niezwykle dynamiczny odcień skutecznie przykuwa wzrok i fenomenalnie współgra z opalenizną. Od dłuższego czasu tę specyficzną wersję różu można dostrzec w kolekcjach światowych marek oraz w szafach internetowych celebrytów. Fuksja wręcz idealnie wpisuje się w atmosferę ciepłych miesięcy, emanując kobiecością i niesamowitą siłą. Taka barwa fantastycznie wygląda zarówno w jednolitych kompletach, jak i w formie pojedynczych detali wplątanych w skromniejszy ubiór.

Fuksjowa suknia Maffashion robi furorę na najnowszych zdjęciach

Popularna polska blogerka Maffashion postanowiła niedawno wziąć udział w klimatycznej sesji fotograficznej, decydując się na wykorzystanie tego właśnie modowego trendu. Influencerka założyła powłóczystą sukienkę o kroju maxi w bardzo nasyconym odcieniu fuksji. Udostępnione na jej profilu kadry natychmiast zdobyły uznanie internautów, a to właśnie głęboka barwa materiału zagrała pierwszoplanową rolę w całej kreacji. Znana celebrytka pokazała tym samym, że odważne odcienie doskonale bronią się same i przy odpowiednio skrojonym fasonie nie wymagają już stosowania żadnych dodatkowych ozdobników.

Jak prawidłowo łączyć fuksję z innymi elementami garderoby?

Wyrazisty róż fantastycznie współgra ze spokojniejszymi akcesoriami w kolorze bieli, beżu czy klasycznego złota, ale można go też śmiało zestawiać w odważniejszych kompozycjach z elementami limonkowej zieleni, czerwieni lub intensywnej pomarańczy. Tego typu stylizacje świetnie sprawdzą się w trakcie urlopowych wyjazdów, jak również na letnich weselach i wieczornych bankietach. Osoby preferujące nieco bardziej stonowany ubiór mogą zdecydować się na ostrożniejsze wprowadzanie tej barwy do swojej szafy. Nawet drobny, fuksjowy detal w postaci eleganckiej apaszki, damskiej torebki czy modnie pomalowanych paznokci w zupełności wystarczy, aby natychmiast ożywić najbardziej zachowawczy strój.

Obecny sezon letni z pewnością należy do najodważniejszych palet kolorystycznych. Wyrazisty odcień różu to z kolei doskonały dowód na to, że połączenie klasycznej elegancji ze szczyptą modowego szaleństwa pozwala skutecznie wyróżnić się w tłumie przy dowolnej okazji.

Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź, jak w sukience w fuksjowym odcieniu prezentuje się Maffashion.

Maffashion pokazała zdjęcia sprzed lat. Nie do wiary, jaki kiedyś wyglądała!

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