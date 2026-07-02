Pierwszy event marki e.l.f. Cosmetics w Polsce już w ten weekend!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-02 11:50

Już w sobotę, 4 lipca, Mysia 3 w Warszawie zamieni się w beauty hotspot e.l.f. Cosmetics. To właśnie tutaj odbędzie się pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone marce, podczas którego goście będą mogli odkryć kultowe produkty e.l.f., zanurzyć się w świecie marki i skorzystać z przygotowanych atrakcji. W programie znajdą się m.in. stacje makijażowe, interaktywne aktywacje z nagrodami oraz mnóstwo dobrej e.l.f.ing energii.

Kobieta w delikatnym makijażu na tle miasta. O evencie marki e.l.f. Cosmetics w Warszawie przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

 Przestrzeń wydarzenia zostanie podzielona na trzy strefy Eyes, Lips i Face inspirowane nazwą marki e.l.f. W każdej z nich uczestnicy będą mogli odkrywać kultowe produkty, korzystać ze stanowisk do makijażu oraz brać udział w interaktywnych aktywacjach. Na gości czekać będą także konkursy z nagrodami, m.in. rzutki i koło fortuny, set DJ-ski oraz orzeźwiające napoje. 

  •  Kiedy: 4 lipca 2026 r. | 11:00–19:00
  •  Gdzie: Mysia 3, Warszawa

To doskonała okazja, by poznać bliżej markę e.l.f., odkryć jej bestsellery i spędzić czas w wyjątkowej beauty atmosferze.

e..l.f
Autor: e.l.f/ Materiały prasowe
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