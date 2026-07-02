Pierwszy event marki e.l.f. Cosmetics w Polsce już w ten weekend!

Przestrzeń wydarzenia zostanie podzielona na trzy strefy Eyes, Lips i Face inspirowane nazwą marki e.l.f. W każdej z nich uczestnicy będą mogli odkrywać kultowe produkty, korzystać ze stanowisk do makijażu oraz brać udział w interaktywnych aktywacjach. Na gości czekać będą także konkursy z nagrodami, m.in. rzutki i koło fortuny, set DJ-ski oraz orzeźwiające napoje.

Kiedy: 4 lipca 2026 r. | 11:00–19:00

Gdzie: Mysia 3, Warszawa

To doskonała okazja, by poznać bliżej markę e.l.f., odkryć jej bestsellery i spędzić czas w wyjątkowej beauty atmosferze.