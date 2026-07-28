Millenialsi to pokochają. Kosmetyki insporowane Muminkami!

Choć Lush i Muminki pochodzą z dwóch różnych światów, od lat łączy je wspólna filozofia. Obie marki wierzą, że życzliwość, otwartość i troska o innych mogą realnie wpływać naotaczający nas świat. To właśnie te wartości stały się fundamentem wyjątkowej współpracy, która wykracza daleko poza kosmetyki.

Więcej niż współpraca - wspólne wartości Lush i Muminków

Od początku swojej działalności Lush angażuje się w działania na rzecz praw człowieka, ochrony zwierząt i środowiska, wspierając organizacje społeczne oraz inicjatywy oddolne nacałym świecie. Z kolei opowieści Tove Jansson od pokoleń przypominają o sile empatii, ciekawości wobec innych oraz harmonijnym współistnieniu z naturą. Spotkanie tych dwóchmarek zaowocowało kolekcją, która zachęca do zwolnienia tempa, odnalezienia chwili dla siebie i celebrowania codziennych rytuałów.

„Ta współpraca była czymś naturalnym. Zarówno Lush, jak i Muminki powstały w oparciu o przekonanie, że życzliwość, otwartość i odwaga mają znaczenie. Od zaangażowania Lushna rzecz wolności po przesłanie płynące z opowieści o Muminkach, które przypomina, że każdy zasługuje na swoje miejsce - czujemy wspólną odpowiedzialność, by zabierać głos narzecz bardziej otwartego świata i dbać o naturę, od której wszyscy jesteśmy zależni.” - Kalem Brinkworth, Head of Collaborations w Lush

Tworząc kolekcję, zespół Lush czerpał inspirację zarówno z charakterów kultowych bohaterów, jak i fińskiej przyrody. Znajdziemy tu składniki nawiązujące do nordyckich krajobrazów, ciepłe, otulające kompozycje zapachowe oraz produkty, które zachęcają do celebrowania codziennych chwil relaksu - dokładnie tak, jak robią to mieszkańcy Doliny Muminków.

Relaks w stylu Doliny Muminków

Miłośnicy długich kąpieli znajdą w kolekcji Moomintroll Bath Bomb, kulę do kąpieli o kojącym zapachu mleka kokosowego i świeżej bawełny, stworzoną z myślą o chwilachprawdziwego odpoczynku. Dopełnieniem rytuału jest Moomin Delight Soap & Body Wash, produkt 2 w 1 do kąpieli i pod prysznic, który unosi się na wodzie niczym miękka chmurka i otula skórę owocowym aromatem inspirowanym fińską maliną moroszką. Moomintroll.

Codzienna pielęgnacja z charakterem

W kolekcji nie zabrakło również produktów do codziennej pielęgnacji inspirowanych ulubionymi bohaterami Muminków. Little My Soap to wyraziste mydło o pikantno-cytrusowym zapachu z nutami różowego pieprzu i oleju kokosowego, oddające temperament Małej Mi. Dla miłośników minimalistycznej pielęgnacji powstała Snufkin Shower Gummy, galaretkapod prysznic pachnąca kultowym zapachem Furze z ciepłymi nutami kokosa i słonecznych pól. Z kolei Moominmamma Body Lotion inspirowany jest ciepłem domowej kuchni Muminków. Połączenie mleczka kokosowego, oleju migdałowego i absolutu wanilii pozostawia skórę miękką, odżywioną i otuloną kremowym zapachem.

Zapachy inspirowane fińską naturą

Nordyckie krajobrazy stały się również inspiracją dla dwóch wyjątkowych kompozycji zapachowych. Cloudberry Body Spray łączy aromat fińskiej maliny moroszki z nutami davany, kwiatu pomarańczy i słodkich owoców, tworząc świeży, lekko owocowy zapach przywołujący letnie dni w Finlandii. Natomiast Moomin Valley Perfume to kompozycja inspirowana słonecznym porankiem w Dolinie Muminków, świeża, czysta i pełna miękkich bawełnianych akordów, które przywołują skojarzenia z praniem suszącym się na wiosennym wietrze.Cloudberry.

Autor: Lush/ Materiały prasowe