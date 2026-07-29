Twój sukces też zasługuje na biżuterię. SAVICKI zmienia zasady

- Nie wierzymy, że marka premium musi być przewidywalna. Odwaga nie polega na robieniu rzeczy kontrowersyjnych, ale na tym, by nie bać się zrobić czegoś nowego, jeśli wierzy się, że właśnie tam zmierza rynek - podkreśla Tomasz Osman, prezes SAVICKI.

Powód tej zmiany nie leży po stronie marki, tylko po stronie klientów

Jeszcze dekadę temu biżuteria pełniła w życiu Polek jedną, dość wąską funkcję - była pamiątką po konkretnym wydarzeniu. Zaręczyny, ślub, rocznica - to właśnie te momenty decydowały o tym, kiedy ktoś w ogóle wchodził do jubilera. Dziś ten schemat się rozmywa. Coraz częściej biżuteria trafia do koszyka bez żadnej okazji - jako nagroda za awans, sposób na oswojenie trudnego roku albo po prostu impuls w środku zwykłego dnia. SAVICKI, obserwując tę zmianę u własnych klientów, postanowiło przestać czekać, aż klient przyjdzie z okazji, i zacząć rozmawiać z nim także wtedy, gdy żadnej okazji nie ma.

Symbolem tej zmiany jest pierwsza w blisko 50-letniej historii marki współpraca ambasadorska - z Dodą. Wybór nie jest przypadkowy: artystka od ponad dwóch dekad konsekwentnie idzie własną drogą, zmieniając kierunki kariery, ale nigdy nie tracąc autentyczności - a to właśnie ta wartość stoi w centrum nowej kampanii.

- Doda od ponad dwóch dekad konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskiej muzyce, wielokrotnie zmieniając kierunek kariery i nigdy nie przestając być sobą. Dla nas właśnie na tym polega ponadczasowość. Nie na idealnym życiu, ale na autentyczności i odwadze - mówi Tomasz Osman.

Co dokładnie oznacza "ponadczasowość" dla marki jubilerskiej

To słowo pojawia się w komunikacji SAVICKI od dawna - dotąd głównie w kontekście wzornictwa: klasycznych, niepodlegających modzie form, które nie starzeją się wraz z sezonem. Nowa kampania rozszerza to znaczenie na coś więcej niż estetykę. Ponadczasowość, jak tłumaczy marka, dotyczy dziś także podejścia do życia - konsekwencji w byciu sobą, niezależnie od tego, co akurat dyktują trendy, opinie czy oczekiwania otoczenia.

To przesunięcie akcentu - z "ponadczasowego produktu" na "ponadczasową postawę" - jest właściwie sednem całej kampanii. Biżuteria SAVICKI ma być nie tylko trwała fizycznie, ale też symbolicznie: ma towarzyszyć klientce niezależnie od tego, w jakim momencie życia się znajduje i jak bardzo ten moment różni się od poprzedniego.

Więcej niż jedna kampania

SAVICKI zapowiada, że „Ponadczasowa. Jak Ty." to dopiero pierwsza odsłona większego projektu. W kolejnych etapach kampanii marka planuje pokazać historie osób, które nie są rozpoznawalnymi twarzami show-biznesu - zwykłych klientów, dla których biżuteria SAVICKI ma osobiste znaczenie.

- Każdy człowiek ma swoją historię. To właśnie ona nadaje biżuterii prawdziwe znaczenie. Bo najpiękniejsza biżuteria zawsze opowiada historię człowieka - dodaje Tomasz Osman.

To ważna deklaracja, bo pokazuje, że kampania z Dodą nie jest jednorazowym wydarzeniem medialnym, tylko punktem wyjścia do dłuższej narracji. Marka zapowiada, że w kolejnych miesiącach pojawią się kolejne twarze kampanii - i nie będą to wyłącznie osoby publiczne. To strategia, która ma pokazać, że idea "ponadczasowości" dotyczy każdej klientki, nie tylko tej z okładek magazynów.

Dobre uczynki jako część tożsamości marki

Równolegle do kampanii wizerunkowej SAVICKI ogłasza powrót charytatywnych bransoletek Łapki, których sprzedaż od lat wspiera organizacje działające na rzecz zwierząt. To nie nowy wątek w historii marki - element szerszej filozofii Share Your Love, w ramach której SAVICKI wraz ze swoimi klientami przekazało już około 1,5 mln złotych na cele charytatywne, wspierając między innymi chore dzieci, osoby w trudnej sytuacji zdrowotnej oraz organizacje pomagające zwierzętom.

Powrót bransoletek Łapki wpisuje się w tę samą logikę, co reszta kampanii - pokazanie, że marka premium może jednocześnie być rozpoznawalna, odważna wizerunkowo i społecznie zaangażowana.

Co zostaje bez zmian

Pierścionki zaręczynowe i obrączki pozostają, jak zapewnia marka, jej fundamentem - to wciąż ta część oferty, która przez blisko 50 lat budowała reputację SAVICKI jako marki, do której wraca się w najważniejszym dniu życia. Marka podkreśla, że nowa strategia nie jest odejściem od tego dziedzictwa, tylko jego naturalnym rozszerzeniem.

Zmienia się natomiast to, co dzieje się później: sukcesy, nowe początki, decyzje, które z czasem stają się wspomnieniami równie ważnymi jak ten jeden, wyjątkowy dzień. To właśnie tam, jak deklaruje marka, chce być teraz obecna częściej niż kiedykolwiek cześniej - nie zastępując swojej dotychczasowej tożsamości, ale ją poszerzając o nowy, znacznie szerszy rozdział.