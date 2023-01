Paleta cieni Eveline Cosmetics rządzi w internecie. Z nią stworzysz idealny makijaż i wykonturujesz oko Za mniej niż 50 zł

Johnson & Johnson to marka, której chyba przedstawiać nie trzeba. Ich produkty dla dzieci stały się niemalże kultowe, a i wielu dorosłych z chęcią sięga po te kosmetyki. Tym razem marka stawia na EKO i przedstawia nowe opakowania swoich produktów. W nowym formacie dostaniesz między innymi szampon dla dzieci oraz nocny żel do kąpieli. Co ważne, nowe opakowania mają pokaźną, litrową pojemność.

Marka Your Kaya to naturalne kosmetyki, wśród których znajdziesz szeroki wybór produkty do higieny intymniej. My polecamy żel do golenia miejsc intymnych i peeling. To kosmetyki, które ukoją Twoją skórą i zapobiegną wrastaniu włosków.

Zobacz także: Pielęgnacja w rytmie "Viva Magenta" - koloru roku 2023

Krem w spray'u? To możliwe. NUXE Crème Fraîche de Beauté to innowacyjny produkt, który nawilży Twoją skórę. Dzięki swojej formule łatwo się wchłania i nie pozostawia śladów na skórze.

W makijażu w tym tygodniu polecamy Ci bazy. To rewelacyjny sposób, by przedłużyć trwałość makijaż i dodać rozświetlania lub zmatowienia. W drogeriach znajdziesz cudowną bazę rozświetlająco-wygładzającą od marki Cashmere oraz dwie bazy od marki Golden Rose. Jedna doda satynowego blasku na skórze, a druga zmatowi cerę i zminimalizuje widoczność porów.

Marka Eveline Cosmetics słynie z dobrych jakościowo produktów, które nie kosztują wiele. Ich ponadczasowym hitem jest paletka cieni do powiek Sparkle. To idealny produkt do dziennych makijaży. Cienie są obłędnie napigmentowane oraz łatwo się rozcierają. Z tą paletką stworzysz idealne makeup na każdą okazję.