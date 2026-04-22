Ta marka beauty towrzy trendy! Nowoczesne technologie, które w pełni spełnią potrzeby Twojej skóry

Karolina Piątkowska
2026-04-22 8:56

16 kwietnia 2026 roku w eleganckich wnętrzach hotelu Bristol w Warszawie odbyła się wyjątkowa konferencja marki MBR (Medical Beauty Research), przyciągając uwagę zarówno branży beauty, jak i mediów. Szerokie grono gości podkreśliło rangę eventu, czyniąc je jednym z ważniejszych punktów w kalendarzu branżowym tej wiosny. Wydarzenie zgromadziło gwiazdy: Małgorzatę Walewską, Maję Hyży, Annę Iberszer, Elę Romanowską, przedstawicieli marki, eksperta medycyny estetycznej dr Annę Płatkowską z kliniki medycyny estetycznej Anclara Health & Aesthetics, dziennikarki urodowe i influencerów, którzy na co dzień kształtują trendy i opinie w świecie pielęgnacji.



Spotkanie miało na celu zaprezentowanie najnowszych osiągnięć i nowości na 2026 rok oraz filozofii marki, która od lat wyznacza standardy w pielęgnacji skóry klasy premium. Lekarka medycyny estetycznej przybliżyła innowacyjne podejście do pielęgnacji skóry oraz rolę zaawansowanych technologii w nowoczesnej kosmetologii.

Wydarzenie potwierdziło, że marka MBR nieustannie umacnia swoją pozycję lidera w segmencie luksusowej pielęgnacji łącząc naukę, doświadczenie i pasję do piękna. Ten event pokazał, że luksusowa pielęgnacja to nie tylko produkty, ale świadomy i oparty na jakości styl życia. Warszawski Bristol tego dnia stał się miejscem, gdzie przyszłość beauty była na wyciągnięcie ręki.

POWER SERUM

Silnie skoncentrowane serum do twarzy z witaminą E i B12, które rewitalizuje i głęboko nawilża a przede wszystkim wspomaga procesy regeneracyjne naskórka. Idealne do stosowania jako wsparcie do zabiegów medycyny estetycznej. Rekomendowane do każdego typu skóry. Działanie:Wygładza zmarszczki i eliminuje wiotczenie skóry;Wspomaga syntezę kolagenu poprawiając jędrność skóry;Skutecznie odżywia; Wzmacnia barierę ochronną skóry; Optymalizuje poziom nawilżenia i chroni przed odwodnieniem.

COLLAGEN LIFT SERUM

Silnie ujędrniające i regenerujące, skoncentrowane serum do twarzy z kolagenem morskim, które aktywnie i trwale nawilża oraz stymuluje naturalne funkcje komórkowe skóry. Idealne do stosowania jako alternatywa lub wsparcie do zabiegów medycyny estetycznej.Działanie:Przywraca jędrność i elastyczność;Poprawia gęstość i napięcie skóry wspierając regenerację zwiotczałej tkanki łącznej;Zmniejsza głębokość bruzd, zmarszczek i linii mimicznych; Poprawia wygląd i strukturę skóry; Głęboko i trwale nawilża. Po aplikacji serum widocznemu spłyceniu ulegają głębokie bruzdy, zmarszczki i linie mimiczne. Skóra staje się bardziej napięta i gładka. Emanuje świeżością, zdrowiem i energią. Wygląda na znacznie młodszą niż w rzeczywistości.

BioChange - Skin Care Eyelift Cream

Krem pod oczy o dużej zawartości składników aktywnych Kosmetyczny lifting okolicy oczu. Działa aktywnie przeciw zmarszczkom i bruzdom wokół oczu (działanie długofalowe) oraz natychmiast po aplikacji poprawia wygląd delikatnej skóry wokół oczu. Redukuje również cienie pod oczami i opuchnięcia.

