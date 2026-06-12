Dlaczego tusz do rzęs to Twój najlepszy przyjaciel w makijażu?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-12 15:13

Tusz do rzęs to niezastąpiony element w kosmetyczce każdej kobiety. Potrafi zdziałać cuda, otwierając spojrzenie, dodając rzęsom objętości i długości. Ale czy wiesz, jak wybrać ten idealny i jak go prawidłowo aplikować, aby osiągnąć efekt godny czerwonego dywanu? Przygotuj się na dawkę wiedzy, która odmieni Twój codzienny makijaż!

Makijaż
Autor: Wygenerowane przez AI

Rynek kosmetyczny oferuje mnóstwo tuszów, każdy z innym przeznaczeniem. Tusze pogrubiające posiadają zazwyczaj gęste szczoteczki, które nabierają więcej produktu, otulając każdą rzęsę. Tusze wydłużające często zawierają małe włókienka i mają rzadsze, dłuższe szczoteczki, które "rozciągają" rzęsy. Istnieją także tusze podkręcające, z zakrzywionymi szczoteczkami, oraz wodoodporne, idealne na specjalne okazje lub deszczową pogodę.

Sekret perfekcyjnych rzęs tkwi w technice. Zawsze zaczynaj od czystych rzęs. Wyciągnij szczoteczkę z opakowania, delikatnie usuwając nadmiar produktu o brzeg tubki (nie pompuj, by nie wprowadzać powietrza!). Następnie przyłóż szczoteczkę do nasady rzęs i ruchem zygzakowatym przeciągnij ją aż po same końce. Powtórz czynność 1-2 razy, aby zbudować pożądany efekt.

Chcesz, aby Twoje rzęsy wyglądały na jeszcze dłuższe i gęstsze? Zastosuj zalotkę przed nałożeniem tuszu – to natychmiast otworzy oko. Dla dodatkowego pogrubienia, możesz delikatnie oprószyć rzęsy pudrem transparentnym między pierwszą a drugą warstwą tuszu. Pamiętaj, aby nie przesadzić z ilością warstw, by uniknąć sklejania i efektu "pajęczych nóżek".

Aby makijaż utrzymał się przez cały dzień, upewnij się, że tusz jest świeży i niezaschnięty. Wieczorem zawsze pamiętaj o dokładnym demakijażu. Delikatne usunięcie tuszu to klucz do zdrowych i mocnych rzęs, które będą pięknie prezentować się każdego dnia.

Clarins - Wonder Perfect 5D Mascara

Perfekcyjne spojrzenie to kwestia bezdyskusyjna  – nowy tusz Wonder Perfect 5D Mascara robi wszystko:  zapewnia indywidualnie dopasowaną objętość, spektakularne podkręcenie i wyrazistość, intensywne  wydłużenie oraz pielęgnację z kwasem hialuronowym  – wszystko w jednym produkcie.

Już od pierwszej aplikacji rzęsy są perfekcyjnie rozczesane,  co zapewnia im większą objętość, długość, podkręcenie i zdefiniowanie.  Natychmiastowy efekt otwartego spojrzenia dotrzymuje kroku nawet najbardziej intensywnym dniom, zapewniając pełne i nieskazitelne rzęsy przez 24 godziny. Poprawki w biegu? Nie ma potrzeby.Budowalna formuła została stworzona z myślą o szybkiej aplikacji bez grudek dla zwiększenia efektu z każdą kolejną warstwą – od naturalnego po spektakularny. Indywidualna aplikacja zawsze pod ręką. Wszystkie nasze maskary stawiają na pielęgnację rzęs – Wonder Perfect 5D Mascara nie jest wyjątkiem. Zaawansowana formuła z kwasem hialuronowym sprawia, że rzęsy stają się dłuższe, mocniejsze i piękniejsze z każdą aplikacją – nawet bez makijażu.

Clarins
Autor: Clarins/ Materiały prasowe

LANCÔME Lash Idole Curl Goddess

Gotowa na nowy wymiar podkręcenia? Maskara Lancôme Lash Idôle Curl Goddess to rewolucja, która zapewnia efekt profesjonalnego liftingu rzęs w domu. Zapomnij o zalotce! Dzięki innowacyjnej formule z kompleksem Fast-Setting Curl, tusz błyskawicznie utrwala skręt. Rzęsy szybują do nieba i nie opadają przez cały dzień. Unikalna szczoteczka precyzyjnie chwyta każdy włosek, zapewniając spektakularny wachlarz i objętość, która przetrwa każde wyzwanie.

Lancome
Autor: Lancome/ Materiały prasowe

BENEFIT COSMETICS - BADgal Bounce 

Poznaj tusz zwiększający objętość rzęs BADgal Bounce z dwustronną szczoteczką. Specjalnie zaprojektowana dwustronna szczoteczka z miękkich włókien to sekret pełnych, uniesionych i rozdzielonych rzęs. Jej wyjątkowa konstrukcja pozwala jedną stroną szczoteczki równomiernie pokryć tuszem każdą rzęsę od nasady aż po końce, a drugą stroną zdefiniować i rozdzielić rzęsy, zapewniając objętość bez grudek. Uzyskaj pełne i pięknie uniesione rzęsy o objętości większej nawet o +242%(1). Tusz do rzęs jest odporny na przenoszenie, nie osypuje się, dzięki czemu rzęsy wyglądają świeżo i są pełne objętości przez cały dzień.

Benefit Cosmetics
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Benefit Cosmetics
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TUSZ DO RZĘS