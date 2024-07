Top 6 produktów skincare, które uwielbiają influencerki! Zobacz co polecają!

Marzenie każdej z nas? Nieskazitelna skóra bez grama makijażu. Jednak taki efekt zazwyczaj gwarantują wyłącznie odpowiednie filtry. Każda skóra ma strukturę i wszystkie kobiety, nawet gwiazdy kina i najsłynniejsze influencerki na co dzień mierzą się z suchością, rozszerzonymi porami, czy krostkami. One, tak samo jak my poszukują więc produktów, które sprawiają, że skóra szybko odzyskuje pożądane nawilżenie, blask i miękkość. Takie kosmetyki są dostępne zarówno w stacjonarnych, jak i internetowych perfumeriach Douglas, gdzie dzięki usłudze Click & Collect można zamówić produkty z darmową dostawą. Nowym rozwiązaniem jest Click & Collect Express, umożliwiające zamówienie produktu online z odbiorem perfumerii w ciągu 2 godzin. To usługa, która została wprowadzona do całej sieci kilka tygodni temu, w odpowiedzi na zainteresowanie klientów. W Douglas można też skorzystać z porad profesjonalnych konsultantów, którzy udzielą nam fachowych wskazówek, abyśmy mogły dobrać kosmetyki skincare do swoich potrzeb. Poniżej przedstawiamy sześć topowych, które skradły serca wielu gwiazd i influencerek. Są nie tylko skuteczne, ale także przyjemne w użyciu, co najbardziej cenimy w codziennej pielęgnacji.

BELIF AQUA BOMB HYDRATING TONER

Wegański tonik, niezwykle często polecany m.in. na TikToku. Nie bez powodu, bo to ekspresowy ratunek dla suchej, wrażliwej i odwodnionej skóry. Jest także świetną bazą codziennej pielęgnacji, bo idealnie przygotowuje cerę do aplikacji kolejnych produktów. Błyskawicznie się wchłania, natychmiastowo wygładza, nawilża i odświeża skórę oraz przywraca jej blask. Zawiera kojący ekstrakt z wiciokrzewu, nawadniający kwas hialuronowy oraz baobab, który pomaga zamknąć wilgoć wewnątrz i zapobiega utracie wody.

i Autor: materiał prasowy Douglas

HEALTH LABS CARE GLOW ON

Długotrwale nawilżający krem o lekkiej formule, który świetnie nadaje się dla każdego typu skóry. W składzie ma unikalną kompozycję peptydów i ekstraktów bogatych w antyoksydanty oraz kwas hialuronowy o cząsteczkach różnej wielkości. Ten krem nie tylko stymuluje skórę do odnowy, ale także dba o jej mikrobiom. W efekcie po jego użyciu cera jest pełna blasku, doskonale nawilżona, odżywiona, a przy regularnym stosowaniu sprawia, że zmarszczki stają się mniej widoczne.

i Autor: materiał prasowy Douglas

WELEDA SKIN FOOD LIGHT

Błyskawiczny ratunek dla suchej i szorstkiej skóry. Ma niezwykle lekką konsystencję, więc szybko się wchłania, ale jednocześnie zapewnia cerze dogłębne odżywienie. Zawiera organiczny olej słonecznikowy, ekstrakty z bratka, rumianku i nagietka, które działają łagodząco, więc przywraca jej również natychmiastowy komfort. Po jego użyciu skóra jest przyjemnie miękka oraz aksamitnie gładka i to dosłownie w kilka sekund!

i Autor: materiał prasowy Douglas

SENSAI ULTIMATE WAKENING CREAMY EYE ESSENCE

Kosmetyk zdecydowanie nawet dla najbardziej wymagających. Ponieważ skóra wokół oczu ma zaledwie pół milimetra, tu oznaki zmęczenia i starzenia pojawiają się najszybciej. Ten krem jest idealny dla tej wrażliwej okolicy. Ma lekką, kremową konsystencję, która błyskawicznie się wchłania i gwarantuje natychmiastowe nawilżenie. Od razu po zastosowaniu przywraca spojrzeniu świeżość i niweluje oznaki zmęczenia. Przy regularnym użyciu kosmetyk skutecznie zmniejsza cienie i zmarszczki wokół oczu.

i Autor: materiał prasowy Douglas

LA MER THE MOISTURISING CREAM

Blake Lively, Beyoncé, Jennifer Lopez, Chrissy Teigen i wiele innych gwiazd otwarcie przyznaje, że bez tego kremu nie wyobrażają sobie codziennej pielęgnacji. Kultowy już kosmetyk zachwyca przede wszystkim swoją wyjątkową formułą, bogatą w składniki odżywcze alg morskich. Ma przyjemną kremową konsystencję, która sprawia, że skóra natychmiast staje się miękka w dotyku, elastyczna i gładka. Sprawia też, że zmarszczki są mniej widoczne, a dodatkowo działa kojąco i zmniejsza zaczerwienienia. Zapewnia też długotrwałe nawilżenie.

i Autor: materiał prasowy Douglas

LANCÔME RÉNERGIE H.C.F. TRIPLE SERUM

Kultowe już serum, którego twarzą jest aktorka Amanda Seyfried. Produkt wprost zachwyca delikatną konsystencją i jednocześnie zapewnia skuteczne działanie. Jego trójfazowa formuła łączy kwas hialuronowy, witamina C z niacynamidem i kwasem ferulowym, które łączą się w momencie zastosowania. Kosmetyk oddziałuje jednocześnie na poszczególne warstwy naskórka i pobudza skórę do regeneracji. Dzięki temu świetnie radzi sobie ze zmarszczkami, przebarwieniami oraz utratą jędrności. Neutralizuje też wolne rodniki i chroni przed starzeniem się skóry.

i Autor: materiał prasowy Douglas