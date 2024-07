Wsłuchaj się w potrzeby swojej skóry – protokół pielęgnacyjny dla skóry wymagającej nawilżenia

Sesderma od początku istnienia skupia się na przywracaniu skórze zdrowia, a odpowiednią pielęgnację traktuje jak profilaktykę. Dbanie o odpowiedni poziom nawilżenia to pierwszy krok w pielęgnacji każdego rodzaju cery i w każdej grupie wiekowej. Przesuszenie może powodować nie tylko dyskomfort i uczucie ściągnięcia, ale prowadzi też do powstawania zmarszczek dehydracyjnych, utraty blasku, zaczerwienienia i podrażnień. Eksperci marki stworzyli protokół, który przywróci skórze odpowiedni poziom nawilżenia. Jakie dermokosmetyki i w jakiej kolejności stosowane ugaszą pragnienie skóry? Odpowiadamy.

PORANNE NAWODNIENIE

Każdą pielęgnację powinno rozpoczynać oczyszczenie skóry. OCEANSKIN Olejek oczyszczający ma niezwykłą konsystencję – tuż po naniesieniu na skórę i krótkim masażu zamienia się w olejek, a w kontakcie z wodą przekształca się w emulsję, sprawiając, że ten etap porannego rytuału staje się bardzo przyjemny. Następnie eksperci rekomendują aplikację OCEANSKIN Serum nawilżajace, którego formuła oparta jest na luksusowych składnikach aktywnych pochodzenia morskiego takich jak: algi, siprulina, kolagen czy kawior. Dodatkowe właściwości pielęgnacyjne serum zawdzięcza także naturalnym masłom i olejom z awokado, kiełków pszenicy oraz nasion słonecznika. Po nałożeniu serum idealnie sprawdzi się HIDRALOE Nawilżający krem do twarzy przeznaczony do skóry podrażnionej, suchej. Aloes wykazuje działanie regenerujące, nawilżające i kojące. Działanie kremu wspomagają bisabol i wąkrota azjatycka, które dodatkowo zwiększają nawilżenie i zdolności ochronne bariery naskórkowej. Przed wyjściem z domu należy pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej. W linii REPASKIN każdy znajdzie produkt o konsystencji dopasowanej do swoich oczekiwań i potrzeb skóry.

NAWILŻENIE NA NOC

Do demakijażu i oczyszczenia skóry eksperci Sesderma rekomendują – podobnie, jak rano – OCEANSKIN Żel oczyszczający, a następnie aplikację serum. W wieczornej pielęgnacji sprawdzi się HIDRADERM HYAL Serum liposomowe. To bogate źródło kwasu hialuronowego, przeznaczone dla każdego typu skóry wymagającej intensywnego nawilżania. Zawiera kwas hialuronowy o trzech różnych masach cząsteczkowych, dzięki czemu działa we wszystkich warstwach skóry. Niskocząsteczkowy, zamknięty w liposomach, ma właściwości silnie nawilżające a w połączeniu retinolem i retinaldehydem, pobudza syntezę własnego kwasu hialuronowego, zwiększając w ten sposób efekt nawilżenia. Natomiast wolny kwas hialuronowy, o wysokiej masie cząsteczkowej, działa powierzchownie, chroni skórę, tworząc ochronną warstwę na jej powierzchni oraz zapobiega utracie wody. Działanie nawilżające preparatu jest dodatkowo wzmocnione obecnością witaminy E i oleju ze słodkich migdałów. Pochodne witaminy A stymulują procesy przeciwstarzeniowe w skórze i rozjaśniają przebarwienia.

Krem dobieramy do indywidualnych potrzeb. Może to być OCEANSKIN Krem odżywczy, który ma za zadanie głęboko nawilżyć, wzmocnić barierę skórną i naturalną regenerację, ale też działa uspokajająco, łagodząc uczucie swędzenia. Drugim produktem rekomendowanym przez markę jest HIDRADERM HYAL Krem-żel nawilżający. To preparat, polecany szczególnie skórze suchej i wrażliwej. Skład kremu opiera się na kwasie hialuronowym o różnej masie cząsteczkowej – niskiej, wysokiej i bardzo wysokiej. Dzięki temu działa we wszystkich warstwach skóry, zapewnia jej długotrwałe i optymalne nawilżenie oraz zapobiega odwodnieniu. Doskonale chroni przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak suche powietrze, czy detergenty, oraz wewnętrznymi – starzeniem i atopią. Formuła kremu opiera się na nanotechnologii, która zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry.

