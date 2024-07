Makijażowe trendy na wakacje! Wtop blask w skórę

Bronzery i rozświetlacze na lato 2024

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. To także niezwykle uniwersalne kosmetyki, które można stosować na wiele różnych sposobów, od klasycznego konturowania poprzez ocieplanie i brązowienie skóry, aż do makeupu całego ciała i podkreślenie naturalnej opalenizny. Jednak wybór odpowiedniego bronzera i rozświetlacza nie zawsze jest prosty, na rynku dostępnych jest bardzo dużo tego typu produktów w różnych odcieniach, o różnych formułach i rożnych stopniach pigmentacji.

Opalizujący puder brązujący SEPHORA COLLECTION BRONZER SHIMMER ma hybrydową, jedwabiście kremową konsystencję wzbogaconą o subtelne cząsteczki perłowo-złote, która niesamowicie łatwo wnika w skórę, tworząc naturalny i zawsze udany efekt bez śladów. Jest lekki i delikatny. Nie zostawia efektu pudru. Jest przyjemny w noszeniu przez cały dzień i odporny na ciepło oraz wilgoć. Od pierwszego pociągnięcia pędzlem pigmentacja bronzera jest intensywna. Puder rozprowadza się bez wysiłku i zostawia na skórze złote refleksy. Jednocześnie tworzy iluzję słonecznej skóry lub podkreśla naturalną opaleniznę. Słoneczny puder nie tylko ociepla cerę, lecz także wygładza i łagodzi skórę: idealny efekt przez cały dzień.

i Autor: materiał prasowy Sephora

CHARLOTTE TILBURY - AIRBRUSH BRONZER

Jego formuła zachwyci Cię jedwabistym wykończeniem, a sam puder zaskoczy łatwością aplikacji. Na skórze rozprowadza się niczym chmurkowe masełko. Łatwo się rozciera i nie tworzy plam. Daje efekt opalonej i wygładzonej skóry, a niedoskonałości oraz widoczne pory znikają jak za dotknięciem magicznej różdżki. W swoim składzie zawiera kwas hialuronowy, dzięki czemu zostawia skórę zdrowo nawilżoną. Ma matowe wyykończenie, jednak nie podkreśla suchości cery. Idealny dla skóry dojrzałej. Dostępny jest w 4 odcieniach - Fair, Medium, Tan oraz Deep. AIRBRUSH BRONZER od Charlotte Tilbury zamknięty jest w luksusowym złocistym opakowaniu. Jego aplikacja to nie tylko wysoki poziom makijażu, ale również obcowanie z pięknym najwyższej jakości kosmetyków.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

LANCÔME Teint Idole Ultra Wear C.E. Skin Transforming Highlighter

Wypróbuj rozświetlacz w kompakcie, który łączy moc mikroperełek odbijających światło i składników odżywiających (witamin C i E, olejku z drzewa moringa oraz ekstraktu ze skórki granatu). Oddychająca formuła doskonale stapia się ze skórą, zapewniając jej naturalny blask i komfort noszenia nawet do 24h. Promieniuj pięknem z rozświetlaczem do twarzy, który powstał jako efekt współpracy z ekspertką makijażu, Lisą Eldridge!

i Autor: materiał prasowy Lancôme

BENEFIT COSMETICS Dew-la-la - Rozświetlacz w płynie

Dew-la-la to lekki, pielęgnujący skórę rozświetlacz w płynie, zapewniający delikatny, niewymagający wysiłku blask. Dzięki zawartym w jego formule składnikom, skóra będzie wyglądać zdrowo i z czasem stanie się bardziej nawilżona. Rozprowadź ten rozświetlacz od Benefit na twarzy, aby uzyskać naturalny glow.

i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics