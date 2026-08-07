Koncertowe szaleństwo w Lublinie. Steczkowska, Kayah i Golec uOrkiestra na jednej scenie

Szykuje się prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi! Już 8 sierpnia Lublin stanie się na jeden dzień stolicą polskiej piosenki, a wszystko za sprawą wielkiego koncertu w ramach trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Na Placu Zamkowym pojawi się absolutna czołówka artystów, którzy porwą do zabawy tłumy mieszkańców i gości świętujących urodziny miasta.

Lista nazwisk robi ogromne wrażenie. Na jednej scenie wystąpią ikony polskiej muzyki, takie jak Kayah, Justyna Steczkowska, Kasia Kowalska i zespół Golec uOrkiestra. Nie zabraknie też gwiazd młodszego pokolenia i artystów, których hity królują na listach przebojów – publiczność usłyszy na żywo m.in. Smolastego, Skolima, Grzegorza Hyżego, Sarsę, Stachursky’ego i Viki Gabor. Całość uzupełni legendarna rockowa formacja KSU.

Transmisja na żywo w TVP2. Kto poprowadzi wieczór?

To wielkie muzyczne widowisko będzie można śledzić nie tylko na miejscu. Transmisja koncertu rozpocznie się punktualnie o godz. 20:00 na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. Dzięki temu emocje z Lublina dotrą do widzów w całej Polsce.

Wydarzenie poprowadzi energetyczne trio dziennikarzy: Ula Kaczyńska, Grzegorz Dobek i Filip Antonowicz. To oni zadbają o gorącą atmosferę i zapowiedzą występy największych gwiazd wieczoru, reprezentujących przeróżne gatunki muzyczne – od popu i rocka, aż po muzykę taneczną.

Atrakcje od samego rana. Piknik, radio na żywo i potańcówka

Wieczorny koncert to wielki finał dnia pełnego atrakcji, które rozpoczną się już od rana. Polskie Radio zaprasza mieszkańców do Parku Ludowego, gdzie o godz. 9:00 wystartuje plenerowe wydanie audycji "Lato z Radiem". Program poprowadzą Sława Bieńczycka i Marcin Wojciechowski, którzy wraz z zaproszonymi gośćmi odkryją przed słuchaczami tajemnice Lublina, opowiedzą o powstających tu filmach i serialach oraz regionalnych specjałach.

Wśród gości audycji pojawi się m.in. 15-letni Michał Szubarczyk – najmłodszy w historii mistrz Polski, Europy i świata w snookerze. Po południu, od godz. 12:00, na całe rodziny czekać będzie piknik edukacyjny "Z życia wzięte" z konkursami i grami interaktywnymi. Zwieńczeniem radiowych atrakcji będzie międzypokoleniowa potańcówka z zespołem Lazy Swing Band oraz set DJ-a Sarnuli, twórcy viralowego remiksu "Polki Dziadek".

Lublin w obiektywie kamer. Sztukmistrze, żuki i deskorolka przeciwko depresji

Tego samego dnia Lublin stanie się także bohaterem programu "Polska na Tak", który na antenie TVP Info poprowadzą gwiazdy Teleexpressu – Miłka Skalska i Piotr Jędrzejek. Widzowie poznają miasto od niezwykłej strony, a wszystko za sprawą lokalnych pasjonatów i artystów.

W programie pojawią się m.in. artyści z Akademii Cyrkowej i Fundacji Sztukmistrze, a także Jacek Jaco Harasimiuk, który przejechał Polskę na deskorolce w ramach akcji "Deskorolką Przeciwko Depresji". Nie zabraknie też mistrzów rękodzieła, miłośników legendarnej motoryzacyjnej marki Żuk oraz reprezentacji Politechniki Lubelskiej. Hymn akcji wykona na żywo Chór "La Musica".