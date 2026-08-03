To koniec! Hit Polsatu, dzieło Zygmunta Solorza znika po 15 latach

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-03 15:52

Po 15 latach z anteny znika jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów publicystyczno-interwencyjnych Polsatu. "Państwo w państwie" nie wróci po wakacyjnej przerwie. Decyzja zapadła już oficjalnie. Nieoficjalnie zaś mówi się o słabej oglądalności i cięciach kosztów. Program był nazywany "dzieckiem" Zygmunta Solorza.

Po 15 latach emisji Polsat kończy nadawanie programu "Państwo w państwie". Jak jako pierwsze ustaliły Wirtualne Media, format nie pojawi się w jesiennej ramówce ani na głównej antenie Polsatu, ani w Polsat News. Informacje te zostały już potwierdzone przez stację w oficjalnym komunikacie.

"Dziecko" Solorza znika z Polsatu

To kolejna głośna decyzja dotycząca pionu informacji i publicystyki Polsatu. Wcześniej nadawca zdecydował również o zakończeniu emisji programu "Interwencja". Oba formaty powstały z inicjatywy Zygmunta Solorza i przez lata były jednymi z najważniejszych pozycji publicystycznych stacji.

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Jak podają Wirtualne Media, decyzję o zakończeniu emisji "Państwa w państwie" ogłoszono w poniedziałek pracownikom pionu informacji i publicystyki, który odpowiadał za produkcję programu.

Zdecydowały wyniki oglądalności

Zdecydował o tym dział programowy. Wyniki oglądalności były dla niego niewystarczające

- przekazało portalowi źródło związane ze stacją.

Według nieoficjalnych informacji znaczenie miały również względy finansowe.

W sprawie chodzi też o oszczędności.

O przyszłości programu decydował dział Miszczaka

"Państwo w państwie" emitowano od 2011 r. w niedzielne wieczory. Program rozpoczynał się o godz. 19.30 w Polsacie, a następnie był kontynuowany w Polsat News aż do godz. 21.00. Finansowany był z budżetu głównej anteny, dlatego o jego przyszłości decydował dział programowy kierowany przez Edwarda Miszczaka.

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Od lipca 2026 program pozostaje poza anteną z powodu wakacyjnej przerwy. Teraz wiadomo już, że po wakacjach nie wróci do ramówki.

Jak ustaliły Wirtualne Media, podobnie jak w przypadku "Interwencji", część zespołu może pozostać w Polsat News. W tej sprawie mają zostać przeprowadzone indywidualne rozmowy z pracownikami.

Oficjalnie nie potwierdzono powodów usunięcia programu z anteny

Polsat potwierdził zakończenie emisji "Państwa w państwie" w przesłanym mediom komunikacie. Nadawca nie podał jednak oficjalnych powodów zdjęcia programu z anteny. 

"Państwo w państwie" zadebiutowało na antenie Polsatu w październiku 2011 r. Autorem formatu był Zygmunt Solorz, twórca i wieloletni właściciel stacji. Program skupiał się na sprawach osób, które - zdaniem twórców - padły ofiarą błędów urzędów, wymiaru sprawiedliwości czy nieuczciwych działań instytucji. W kolejnych odcinkach ujawniano przypadki nadużyć, nepotyzmu i nieprawidłowości, a każda emisja poświęcona była jednej, szczegółowo analizowanej historii. Gospodarzem programu przez lata był Przemysław Talkowski.

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