Wiktoria Gąsiewska pozuje z kucami w kusych szortach i topie z chusty. Pasuje jej kowbojski strój?

Wiktoria Gąsiewska dorastała na oczach całej Polski

Wiktoria Gąsiewska (27 l.) w show-biznesie czuje się jak ryba w wodzie. Mimo młodego wieku ma ogromne doświadczenie w pracy przed kamerą. Na ekranie zadebiutowała bowiem jako sześciolatka niewielką rolą w "Na dobre i na złe". W 2006 roku zrobiło się o niej głośno za sprawą roli uroczej Eugenii w "Jasminum". Później przyszły role w "Katyniu" Andrzeja Wajdy, "Rodzinie zastępczej" czy "Lejdis".

Gdy w 2012 roku weszła na plan "Rodzinki.pl", miała już dość ustabilizowaną pozycję w show-biznesie. Przez kilka lat tworzyła również medialny związek z Adamem Zdrójkowskim (26 l.). Aktorska para rozstała się jesienią 2021 roku, a pod koniec 2022 roku Wiktoria Gąsiewska potwierdziła związek z kolegą z planu "Barw szczęścia, Jasperem Sołtysiewiczem (28 l.).

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Wiktoria Gąsiewska niczym urocza kowbojka!

Jak na gwiazdę show-biznesu przystało, Wiktoria Gąsiewska prężnie rozwija swoją karierę również na Instagramie. Publikuje tam m.in. treści związane z pracą, kampanie reklamowe, ale również bardziej prywatne kadry. Obecnie młoda aktorka korzysta z pięknej pogody i podróżuje po Polsce.

Wypoczywała już nad jeziorem, szalała nad morzem i grała w siatkówkę na plaży. W weekend pochwaliła się kolejną serią zdjęć. Tym razem udała się na ranczo, gdzie niczym prawdziwa kowbojka pozowała wśród kucy.

Wiktoria swoją stylizacją idealnie wpasowała się w estetykę Dzikiego Zachodu. Króciutkie spodenki odsłoniły jej zgrabne nogi, a wzorzysta chustka robiła za top. Do tego dobrała słomkowy kapelusz oraz kowbojki w ciemnym kolorze. Jak wam się podoba w takim wydaniu?

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