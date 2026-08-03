Dokument o Anicie Włodarczyk po raz pierwszy w telewizji. Kiedy i gdzie obejrzeć film o mistrzyni?

Anita Włodarczyk opowiedziała o swoim życiu. Powstał film dokumentalny

Pełnometrażowy dokument zatytułowany „Anita” miał swoją oficjalną premierę w maju tego roku. Utytułowana zawodniczka, wielokrotna medalistka olimpijska oraz rekordzistka Polski, Europy i świata bardzo emocjonalnie zareagowała na to wydarzenie. Sportsmenka przyznała, że długo rozważała decyzję o ujawnieniu nieznanych faktów ze swojego życia. Anita Włodarczyk zapragnęła ukazać nie tylko ogromną determinację i pasję w walce o sportowe marzenia, ale także trudniejsze momenty i cienie popularności, jaka spotkała ją wraz z udaną karierą zawodową.

Za stworzenie dokumentu odpowiada Papaya Films, a wyreżyserowała go Katarzyna Grabek. W filmie wykorzystano unikalne, nigdzie dotąd niepublikowane materiały pochodzące z prywatnego archiwum utytułowanej młociarki. Swoimi przemyśleniami podzielili się również członkowie rodziny oraz najbliżsi współpracownicy Anity Włodarczyk.

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"Anita" - premiera w telewizji. Data i godzina emisji w TVP 1

Dokument zebrał wiele pochlebnych opinii, a już niebawem z jego treścią zapoznają się telewidzowie. Produkcja o Anicie Włodarczyk zadebiutuje na małym ekranie w czwartek, 6 sierpnia 2026 roku, o godzinie 22:30. Dokument wyemituje stacja TVP 1. Znakomita lekkoatletka za pośrednictwem mediów społecznościowych zachęca do seansu, podkreślając jednocześnie, że po raz pierwszy obnażyła przed publicznością swoje całkowicie prywatne i nieznane oblicze.

"Długo się zastanawiałam, czy chcę pokazać siebie taką, jaką mnie nigdy nie widzieliście. Bez koła, bez młota, bez podium. Po prostu – siebie. 6 sierpnia o 22:30 zapraszam Was na telewizyjną prapremierę „ANITY” na TVP1. To najbardziej osobista historia, jaką kiedykolwiek opowiedziałam" - czytamy.

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