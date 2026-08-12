Edyta Herbuś w białym bikini wyleguje się nad Bałtykiem. Figura jak marzenie!

Edyta Herbuś zrezygnowała z zagranicznych wyjazdów. Skąd ta decyzja?

Polskie morze to kierunek, który w wakacje chętnie wybierają również gwiazdy show-biznesu. Niedawno na wybrzeżu bawiła Wiktoria Gąsiewska (27 l.), a jak co roku do Juraty zawitali Jan Englert (83 l.) i Beata Ścibakówna (58 l.). Z córką i mamą nad Bałtykiem bawiła się również Ewa Skibińska (63 l.). Z kolei w Chałupach zameldowała się Małgorzata Socha (46 l.) wraz z dziećmi.

Nad Bałtyk zawitała też jej koleżanka z programu "Azja Express" - Edyta Herbuś (45 l.). Aktora i tancerka kilka miesięcy temu rywalizowały ze sobą w wyścigu przez Azję. O tym, jak sobie poradziły przekonamy się jesienią tego roku. Właśnie w związku z udziałem w show TVN-u Herbuś zrezygnowała w tym roku z zagranicznych wyjazdów.

W środę opublikowała na Instagramie obszerny wpis, w którym tłumaczyła swoją decyzję. Edyta Herbuś w "Azji Express" brała udział razem ze swoim życiowym partnerem, producent telewizyjny i filmowy Piotr Bukowiecki (46 l.). Na czas nagrań para musiała zostawić pod opieką bliskich swoje... psiaki, które bardzo przeżyły tę rozłąkę. Nie chcieli narażać ich na dodatkowy stres. "Teraz już tylko razem" - napisała gwiazda.

Zobacz również: Herbuś pręży się w bikini i rzuca złotymi myślami. "Czego pragnie moje ciało? Czułości, Miękkości, Nawilżenia"

Edyta Herbuś w białym bikini wyleguje się nad Bałtykiem

Edyta Herbuś zdecydowanie nie żałuje tej decyzji. W swoim wpisie zachwyca się uzdrawiającymi właściwościami Bałtyku. Wyprawa nad polskie wybrzeże to dla niej również wspomnienia z dzieciństwa.

Wybraliśmy się więc nad Bałtyk… Szczególnie , że nasze polskie morze ma w sobie coś uzdrawiającego. Dla mnie to też wspomnienie beztroski, tych chwil, które pamięta się z wyczekiwanych dziecięcych wakacji. Radość i przyjemność płynąca z uważności. Wystarczy bosymi stopami dotknąć chłodnego piasku, usiąść na wydmie i po prostu być w chwili. Razem - napisała Hebuś.

Wpis zilustrowała serią zdjęć z plaży. Na pierwszym można podziwiać całą "rodzinę" - Edytę, Piotra i dwa urocze psiaki. Jako że pogoda nad morzem zachęca do plażowania, Edyta Herbuś skorzystała z okazji do zrzucenia ciuszków. Tancerka wskoczyła w białe bikini z niebieskimi elementami. Fani nie mogli oderwać od niej wzroku!

Zobacz również: 72-letnia Grażyna Szapołowska odsłoniła zabójczo zgrabne nogi! Lata mijają, a ona wciąż zniewalająco piękna!

28

Sonda Jesteś fanem programu "Azja Express"? Tak Nie Zdarza mi się oglądać