Zakrzówek Kraków wznawia działalność

Kąpielisko w Parku Zakrzówek w Krakowie zostało ostatnio czasowo zamknięte z powodu wykrycia w wodzie wówczas nieznanej substancji. Podczas prac technicznych pracownicy zauważyli podejrzaną zawiesinę w jednej z niecek basenowych, dlatego zdecydowano o natychmiastowym zamknięciu obiektu do czasu przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Na szczęście dziś wiadomo już, że sytuacja została opanowana, a w najbliższy weeekend 27–28 czerwca kąpielisko zostanie ponownie otwarte!

"Polska Chorwacja" - Kąpielisko na Zakrzówku

Zakrzówek, nazywany często "polską Chorwacją", to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Krakowie. Dawny kamieniołom wapienia został zalany wodą, tworząc akwen o niezwykle intensywnym, turkusowym kolorze. To właśnie barwa wody oraz otaczające ją skały sprawiają, że miejsce kojarzy się z egzotycznymi krajobrazami. Jak można się domyślać, klimat panujący na miejscu sprzyja wakacyjnym uropom więc nic dziwnego, że każdego roku można natknąć się tu na kolejki. W nadchodzących tygodniach te mogą być jeszcze dłuższe, a to ze względu na nowe zasady, które wprowadzono po ostatnim incydencie.

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Zakrzówek - ZDJĘCIA KĄPIELISKA

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Kąpielisko Zakrzówek z nowymi zasadami

Osoby, które w najbliższym czasie wybierają się nad kąpielisko Zakrzówek muszą wiedzieć, że w związku obniżonym poziomem wody oraz w trosce o bezpieczeństwo turystów wprowadzono nowe limity odwiedzających. Na pomostach będzie mogło przebywać łącznie 300 osób, a nie 600 jak to było do tej pory. To znacząca różnica, którą z pewnością odczujemy już w ten weekend, który zapowiada się pod znakiem upałów - Zaraz się zacznie! Pogodowe zawirowania powracają z ogromną mocą

Kąpielisko Zakrzówek zachwyca od 3 lat

Park Zakrzówek wraz z kąpieliskiem funkcjonuje od czerwca 2023 roku. Miejska inwestycja została zrealizowana na 60-hektarowym terenie dawnych wyrobisk po kamieniołomie, a jej koszt wyniósł blisko 60 mln zł. Od trzech lat miejsce to cieszy się dużą popularnością i co roku - szczególnie latem - przyciąga tysiące odwiedzających.

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