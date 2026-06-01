Popularne kąpielisko zamknięte do odwołania. W wodzie wykryto tajemniczą substancję

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-06-01 20:53

Popularne kąpielisko na krakowskim Zakrzówku zostało natychmiast zamknięte po tym, jak w jednej z niecek basenowych zauważono nieznaną substancję. Miasto podkreśla, że decyzję podjęto z troski o bezpieczeństwo tysięcy osób, które codziennie odwiedzają to miejsce.

Kąpielisko Zakrzówek

Autor: Nahlik/ Shutterstock

Tajemnicza substancja w wodzie. Strażacy na miejscu

Jak przekazał urząd miasta, podczas rutynowych prac technicznych pracownicy zauważyli w wodzie nieokreślony materiał. Na miejsce wezwano strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Ci nie stwierdzili zagrożenia chemicznego, ale – jak podkreślają urzędnicy – ostrożność jest konieczna.

„W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników podjęto decyzję o czasowym zamknięciu basenów do momentu przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych oraz uzyskania ich wyników”

– poinformował magistrat.

Kąpielisko zamknięte do odwołania. Badania mają wyjaśnić wszystko

Specjaliści pobrali próbki wody, które trafiły do laboratorium. Dopiero po analizie będzie wiadomo, co dokładnie znalazło się w basenie i czy mogło stanowić zagrożenie dla ludzi.

Urzędnicy przyznają, że na tym etapie nie można wykluczyć udziału osób trzecich. To otwiera pole do wielu pytań, a miasto apeluje o pomoc.

Apel do świadków. „Każda informacja może być kluczowa”

„Apelujemy do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń, o kontakt z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie”

– przekazał urząd. Kontakt do ZIS: tel. 12 616 63 00, e-mail: [email protected].

Zakrzówek – krakowski hit od 2023 r.

Park Zakrzówek wraz z kąpieliskiem działa od czerwca 2023 r. To jedna z najdroższych i najbardziej spektakularnych miejskich inwestycji ostatnich lat – powstała na 60-hektarowym terenie dawnego kamieniołomu, a jej koszt sięgnął blisko 60 mln zł.

Od otwarcia miejsce bije rekordy popularności. W sezonie przed wejściem ustawiają się długie kolejki, a baseny na klifach stały się jednym z symboli letniego Krakowa.

Co będzie dalej?

Kąpielisko pozostanie zamknięte do czasu uzyskania wyników badań. Miasto zapewnia, że poinformuje o dalszych krokach, gdy tylko pojawią się nowe ustalenia.

