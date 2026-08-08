Dzikie tłumy w Tatrach! Kolejki na Rysach i na Giewoncie

Tłumy w Tatrach. Kolejki pod Giewontem, na Rysach i Świnicy

Kolejki na Giewont, tłumy na Krupówkach! W Tatrach w ten weekend jest wyjątkowo dużo turystów. Największy ruch widać na najbardziej znanych trasach i przy popularnych szczytach. Kłopoty i zatory są przede wszystkim w miejscach, gdzie na szlakach są łańcuchy, klamry i drabinki. Turyści czekają m.in. na wejście na kopułę szczytową Giewontu. Tłoczno jest także na trasach prowadzących na Świnicę i Rysy.

Tatrzański Park Narodowy przypomina, że stanie w kolejce może mocno wydłużyć czas wycieczki. W praktyce oznacza to, że trasa, która zwykle zajmuje kilka godzin, przy dużym ruchu może potrwać znacznie dłużej.

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Dodatkowym utrudnieniem są warunki na trasach. Po piątkowych opadach deszczu wiele szlaków jest mokrych i śliskich. W niektórych miejscach pojawiło się też błoto. TPN apeluje, by dobrze przygotować się do wyjścia w góry i nie przeceniać swoich możliwości. Trzeba też brać pod uwagę pogodę oraz duży ruch. W najbliższych dniach w Tatrach ma być słonecznie i ciepło. Park przypomina, by zabrać odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem.

Remonty i utrudnienia na szlakach

Na części tras prowadzone są remonty. Dotyczy to m.in. odcinka między Czarnym Stawem pod Rysami a Rysami oraz szlaku między Wielką Polaną Małołącką, Przełęczą w Grzybowcu i Wyżnią Kondracką Przełęczą. Do odwołania zamknięty jest też czerwony szlak od odejścia na Szpiglasową Przełęcz do Wrót Chałubińskiego. TPN ostrzega również przed burzami. Szczególnie niebezpieczne podczas wyładowań są granie oraz miejsca z metalowymi ułatwieniami, takimi jak łańcuchy i klamry. W Tatrach obowiązuje też zakaz nocnych wędrówek. Do 30 listopada po wszystkich szlakach nie można chodzić od zmierzchu do świtu.

Sonda Czy za interwencje TOPR w polskich Tatrach powinno się płacić, tak jak to jest w słowackich Tatrach? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. To góra w Tatrach, Karkonoszach, czy Bieszczadach? Nie spytamy o Rysy i Giewont Pytanie 1 z 12 Wskaż, gdzie znajduje się Nosal: Tatry Karkonosze Bieszczady Następne pytanie