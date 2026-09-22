Astronomiczne kwoty za naukę. Na tych studiach czesne przekracza 70 tys. zł

Start roku akademickiego 2026/2027

Uczniowie od 1 września zasiedli w szkolnych ławkach, a już za chwilę naukę rozpoczną także studenci. Rekrutacja na większości uczelni dobiegła już końca, dlatego można przyjrzeć się m.in. kosztom studiowania na poszczególnych kierunkach. Szczególnie wysokie opłaty dotyczą studiów medycznych. Ile trzeba zapłacić za możliwość zdobycia wykształcenia w tym obszarze? Kwoty mogą zaskoczyć.

Studia medyczne magnesem na maturzystów

Młodzi ludzie wciąż tłumnie aplikują na uczelnie kształcące przyszłych medyków i stomatologów. W nadchodzącym roku akademickim uczelnie przygotowały 10 705 indeksów dla przyszłych lekarzy (wzrost o 201 miejsc) oraz 1505 dla studentów stomatologii (więcej o 64 w stosunku do poprzedniego roku). Ogromna konkurencja sprawia, że zdobycie darmowego indeksu bywa niezwykle trudne. Ci, którym się to nie uda, a nie chcą rezygnować z marzeń, muszą przygotować się na potężne wydatki związane ze studiami niestacjonarnymi.

Studia lekarskie to finansowe wyzwanie

Przykładowo, na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu rok nauki kosztuje obecnie 53 tysiące złotych. Znacznie głębiej do portfela muszą sięgnąć adepci sztuki lekarskiej na Collegium Medicum UJ, gdzie stawka wynosi 68 tysięcy złotych rocznie. Stomatologia w Krakowie to wydatek rzędu 70 tysięcy złotych za dwa semestry. Z kolei na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne na kierunku lekarsko-dentystycznym szybuje do poziomu niemal 84 tysięcy złotych.

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Najdroższe kierunki studiów [LISTA]

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Pół miliona za wykształcenie

Należy pamiętać, że podane kwoty dotyczą zaledwie jednego roku nauki. Studia na tych kierunkach to inwestycja rozłożona na pięć lub sześć lat ciężkiej pracy, co oznacza, że ostateczny rachunek za samo czesne może bez trudu przekroczyć barierę 400 tysięcy złotych.