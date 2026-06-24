Ceny nad Bałtykiem zwariowały! Nawet 88 tys. zł za wakacyjny weekend!

Wakacje 2026. Nad Bałtykiem spodziewają się tłumów

Dokładnie 26 czerwca odbędzie się oficjalne zakończenie roku szkolnego i tym samym rozpoczną się długo wyczekiwane wakacje. Pogoda na nadchodzący weekend zapowiada się upalnie, więc z pewnością wielu Polaków uda się nad morze, aby skorzystać z uroków Bałtyku, słońca i pięknej aury. Właściciele hoteli, apartamentów i pensjonatów już zacierają ręcę i w związku z dużym zainteresowaniem wielu z nich zwiększyło ceny pobytów. Ile trzeba zapłacić za noc nad morzem? Sporo!

Noclegi nad morzem. Ceny zwalają z nóg!

Sprawdziliśmy ceny w kilku znanych kurortach nadmorskich i okazało się, że tanio już nie jest! Przeglądając oferty noclegowe na znanym serwisie rezerwacyjnym natknęliśmy się m.in. na nocleg w Kołobrzegu za 8 135 zł w promocji - bez niej mówimy o 9 956 zł. To jednak nie koniec! W uzdrowiskowej miejscowości można nawet wynająć apartament z 1 sypilanią, 300 m od plaży za 20 131 zł!

W Sopocie sytuacja nie przedstawia się lepiej - apartament z 2 sypialniami, 150 m od plaży kosztuje nawet 88 tys. zł! Nieco lepiej, choć nie najlepiej ceny kształtują się we Władysławowie, tam za pokój dwuosobowy z balkonem trzeba zapłacić 5 712 zł. Wszystkie oferty dotyczą dwóch osób dorosłych i były najdroższymi z przedstawianych.

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Za to możesz dostać mandat na plaży

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Wakacje nad morzem z wyżywieniem nie muszą być drogie!

Wakacje nad morzem wcale nie muszą wiązać się z dużymi wydatkami. Oprócz hoteli i pensjonatów o wyższym standardzie, dostępnych jest też wiele tańszych ofert - szczególnie w mniejszych miejscowościach nad Bałtykiem oraz w obiektach typu pensjonaty, kwatery prywatne czy ośrodki wypoczynkowe.