Ceny nad Bałtykiem zwariowały! Nawet 88 tys. zł za wakacyjny weekend!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-24 11:08

Ostatni weekend czerwca to także weekend rozpoczynający wakacje 2026. Wielu Polaków wybierze się więc na pierwsze urlopy, a ze względu na prognozy pogody bez wątpienia tłumy pojawią się m.in. nad Bałtykiem. Właśnie dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak przedstawiają się ceny noclegów nad morzem.

Zaskoczona kobieta w pomarańczowych okularach na tle plaży z parawanami i wakacyjnymi ofertami cenowymi, ukazującymi astronomiczne koszty noclegów nad morzem, co potwierdza artykuł na naszym portalu o szalonych cenach za weekend nad Bałtykiem.
Autor: Shutterstock; Booking.com/ Materiały prasowe

Wakacje 2026. Nad Bałtykiem spodziewają się tłumów

Dokładnie 26 czerwca odbędzie się oficjalne zakończenie roku szkolnego i tym samym rozpoczną się długo wyczekiwane wakacje. Pogoda na nadchodzący weekend zapowiada się upalnie, więc z pewnością wielu Polaków uda się nad morze, aby skorzystać z uroków Bałtyku, słońca i pięknej aury. Właściciele hoteli, apartamentów i pensjonatów już zacierają ręcę i w związku z dużym zainteresowaniem wielu z nich zwiększyło ceny pobytów. Ile trzeba zapłacić za noc nad morzem? Sporo!

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Noclegi nad morzem. Ceny zwalają z nóg!

Sprawdziliśmy ceny w kilku znanych kurortach nadmorskich i okazało się, że tanio już nie jest! Przeglądając oferty noclegowe na znanym serwisie rezerwacyjnym natknęliśmy się m.in. na nocleg w Kołobrzegu za 8 135 zł w promocji - bez niej mówimy o 9 956 zł. To jednak nie koniec! W uzdrowiskowej miejscowości można nawet wynająć apartament z 1 sypilanią, 300 m od plaży za 20 131 zł!

W Sopocie sytuacja nie przedstawia się lepiej - apartament z 2 sypialniami, 150 m od plaży kosztuje nawet 88 tys. zł! Nieco lepiej, choć nie najlepiej ceny kształtują się we Władysławowie, tam za pokój dwuosobowy z balkonem trzeba zapłacić 5 712 zł. Wszystkie oferty dotyczą dwóch osób dorosłych i były najdroższymi z przedstawianych.

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Za to możesz dostać mandat na plaży

Bałtyk plaża
Galeria zdjęć 9

Wakacje nad morzem z wyżywieniem nie muszą być drogie!

Wakacje nad morzem wcale nie muszą wiązać się z dużymi wydatkami. Oprócz hoteli i pensjonatów o wyższym standardzie, dostępnych jest też wiele tańszych ofert - szczególnie w mniejszych miejscowościach nad Bałtykiem oraz w obiektach typu pensjonaty, kwatery prywatne czy ośrodki wypoczynkowe.

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Które nadmorskie miasto było szczególnie często wybieranym kierunkiem w tamtych czasach?
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