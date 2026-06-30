Festiwal Piękna 2026. Kiedy wybory Miss Polski, Miss Supranational i Mistera Supranational?

Oliwia Mikulska powalczy o tytuł Miss Supranational 2026

Końcówka lipca to start tegorocznego Festiwalu Piękna 2026, który zainauguruje 17. odsłona konkursu Miss Supranational. Do Nowego Sącza zawita około 76 delegatek ze wszystkich zakątków świata, które wcześniej spędzą trzy tygodnie na zgrupowaniach w Krakowie oraz Krynicy-Zdroju. Polskę w tym zmaganiu będzie reprezentować Oliwia Mikulska, zdobywczyni tytułu Miss Polski 2025. Reżyserią widowiska zajmuje się Maciej Sobociński, za układy taneczne odpowiada Maciej Zakliczyński, a na scenie wystąpią muzyczni goście: Cleo, Gromee, Octavia, Dara i Alicja Szemplińska. O podziale nagrody głównej w postaci czeku na 50 tysięcy dolarów zadecydują w jury między innymi Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska. Zmagania najpiękniejszych kobiet globu poprowadzi duet Ida Nowakowska i Fezile Mkhize. Transmisję gali zaplanowano na 31 lipca o godzinie 19:55 w telewizji Polsat.

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Bartosz Gwiazda reprezentantem w Mister Supranational 2026

Kolejny dzień imprezy, czyli 1 sierpnia, przyniesie wielkie emocje sympatykom rywalizacji mężczyzn podczas 10. edycji Mister Supranational. Ten ceniony na całym świecie konkurs przyciągnie 44 kandydatów, którzy podobnie jak kobiety, będą przygotowywać się przez dwa tygodnie w Krynicy-Zdroju oraz Krakowie. Naszym reprezentantem będzie aktualny Mister Polski 2026, Bartosz Gwiazda, walczący o główną nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów. Zgromadzona w Nowym Sączu publiczność obejrzy spektakl wyreżyserowany przez Grzegorza Krawca z oprawą choreograficzną Tomasza Barańskiego. O muzyczne wrażenia zadbają Tatiana Okupnik, Mateusz Ziółko, FiśBanda oraz Octavia. Decyzje o wynikach podejmą zasiadające w jury Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska, a w roli prowadzących ponownie zaprezentują się Fezile Mkhize oraz Ida Nowakowska. Telewizja Polsat pokaże retransmisję z tego wydarzenia 9 sierpnia punktualnie o godzinie 19:55.

Kiedy transmisja finału Miss Polski 2026 w Polsacie?

Zwieńczeniem całego Festiwalu Piękna 2026 będzie zaplanowana na niedzielę, 2 sierpnia, uroczysta gala Miss Polski 2026. W 37. edycji tego prestiżowego plebiscytu o koronę powalczą 24 finalistki, które wcześniej brały udział w zgrupowaniach na Sri Lance oraz na terenie województwa małopolskiego. Kandydatki oceni panel jurorski, w którym zasiądą Ewa Wachowicz i Ida Nowakowska, doceniając nie tylko wygląd, ale również inteligencję i zaangażowanie w sprawy społeczne. Uczestniczki zaprezentują się na wybiegu w kreacjach wieczorowych, ślubnych, strojach kąpielowych oraz ubraniach casualowych. Główna triumfatorka zgarnie koronę, 100 tysięcy złotych, cenne nagrody rzeczowe oraz prawo do reprezentowania kraju na arenie międzynarodowej. Wydarzenie ze sceny poprowadzą Agnieszka Hyży oraz Ilona Krawczyńska, a zakulisowe rozmowy z uczestniczkami przeprowadzą Kasandra Zawal i Olek Sikora. Oprawa artystyczna w reżyserii Joanny Majorkiewicz i z choreografią Anny Bubnowskiej zostanie uświetniona występami Blanki, Tatiany Okupnik, Antka Smykiewicza oraz chóru Sound’n’Grace. Widzowie obejrzą galę 2 sierpnia o godzinie 19:55 na antenie Polsatu.