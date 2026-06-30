Szwedzki piłkarz obiektem westchnień na mundialu 2026. Tak wygląda Lucas Bergvall [ZDJĘCIA]

Lucas Bergvall wzbudza zachwyt na MŚ 2026

Obecność Lucasa Bergvalla w kadrze sprawiła, że reprezentacja Szwecji cieszy się w mediach społecznościowych sporym zainteresowaniem podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026, rozgrywanych w USA, Meksyku i Kanadzie. Chociaż dla wielu fanów futbolu to wciąż stosunkowo anonimowy gracz, jego zdjęcia i filmy szturmem zdobywają internet. Publikacje na platformach takich jak TikTok, Instagram czy X generują potężne zasięgi, a sekcje komentarzy zalewają komplementy. Użytkownicy najczęściej zachwycają się delikatnymi rysami twarzy Szweda oraz jego charakterystycznymi blond włosami.

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Kim jest Lucas Bergvall?

Urodzony 2 lutego 2006 roku w Sztokholmie Lucas Bergvall to obiecujący zawodnik szwedzkiej piłki. W tym roku świętował swoje dwudzieste urodziny. Na boisku pełni rolę środkowego pomocnika i od dawna uchodzi za ogromny talent w swoim kraju. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii IF Brommapojkarna, skąd przeniósł się do Djurgårdens IF, błyskawicznie awansując do seniorskiej drużyny. Przełomowym momentem było podpisanie umowy z angielskim Tottenhamem Hotspur w 2024 roku. Z kolei w 2026 roku po raz pierwszy wystąpił z drużyną narodową na dużym turnieju międzynarodowym, a polscy kibice mogli go zobaczyć na murawie podczas meczu barażowego o awans na mundial.

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Czy serce Lucasa Bergvalla jest zajęte?

Mamy niezbyt pomyślne wieści dla wszystkich sympatyków, którzy liczyli na szansę u młodego Szweda. Utalentowany pomocnik od dłuższego czasu spotyka się z Mackenzie Medlock, modelką pochodzącą ze Szwecji. Zakochani chętnie dzielą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, a ich związek budzi duże zainteresowanie zarówno wśród dziennikarzy sportowych, jak i w tamtejszej prasie kolorowej.