Strzelił do namiotu, zabił bezdomnego. Sąd nie miał litości dla Łukasza K.

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-30 17:14

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27‑letniego Łukasza K. na 30 lat pozbawienia wolności za makabryczne zabójstwo przypadkowego mężczyzny w Myślęcinku. Według sądu była to zbrodnia z premedytacją, zaplanowana i przygotowana wcześniej. Wyrok jest nieprawomocny.

Dłoń sędziego trzymająca młotek na tle otwartej księgi i togi z łańcuchem, z wkomponowanym zdjęciem aresztowanego Łukasza K. prowadzonego przez policjantów. Temat makabrycznego zabójstwa w Myślęcinku jest dostępny na naszym portalu.
Autor: mat. policji, wygenerowane przez AI/ Materiały prasowe

Zastrzelił śpiącego mężczyznę w namiocie

Do tragedii doszło 30 czerwca 2025 roku na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” przy ul. Rekreacyjnej. Jak ustalono, Łukasz K. podszedł do turystycznego namiotu, w którym spał pokrzywdzony – bezdomny mężczyzna – i oddał strzał z broni palnej przez materiał namiotu, trafiając ofiarę w głowę. Dobór ofiary był całkowicie przypadkowy.

Łukasz K. przyznał się do zarzucanego czynu, choć odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz‑Północ wskazała, że działał „z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia przypadkowej osoby”. Śledczy nie znaleźli żadnych dowodów na konflikt między sprawcą a ofiarą.

Sam przyznał się matce i koledze

Po dokonaniu zabójstwa Łukasz K. poinformował o wszystkim swoją matkę oraz kolegę. To właśnie kolega natychmiast zawiadomił policję, co – jak podkreślono – znacząco usprawniło działania służb. Sprawca został zatrzymany kilkanaście godzin po zbrodni.

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Surowy wyrok i zadośćuczynienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wymierzył oskarżonemu 30 lat więzienia oraz zasądził 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary. Prokuratura pierwotnie rozważała karę dożywocia, jednak ostatecznie sąd zdecydował o 30‑letniej izolacji. Wyrok nie jest prawomocny – obie strony mogą złożyć apelację.

Brak motywu, pełna poczytalność

Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że nie udało się ustalić motywu działania. Ofiara była osobą przypadkową, a oskarżony działał „bez powodu, z pełną świadomością i premedytacją”. Biegli uznali, że Łukasz K. był poczytalny i w pełni świadomy swoich czynów.

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