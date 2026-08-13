Pogoda dla Bydgoszczy na długi weekend 14-16 sierpnia

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą liczyć na bardzo ciepły i słoneczny początek weekendu, który rozpocznie się już w piątek, 14 sierpnia. Aura będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu, jednak ostatni dzień przyniesie załamanie pogody. Temperatura przez całe trzy dni utrzyma się na wysokim poziomie, ale na niebie zajdą istotne zmiany, które wpłyną na plany wielu osób.

Słoneczny i upalny szczyt weekendu

Piątek w Bydgoszczy zapowiada się bezchmurnie i bardzo ciepło. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 29 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 13°C. Wiatr powieje z niewielką prędkością, osiągając około 3 m/s, co zapewni komfortowe warunki do spędzania czasu na zewnątrz.

Sobota będzie kulminacyjnym momentem letniej aury. To właśnie tego dnia w Bydgoszczy odnotujemy najwyższą temperaturę, która wzrośnie do około 32°C. Niebo pozostanie bezchmurne, a słońce będzie operować przez cały dzień. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając w porywach blisko 4 m/s. Noc również będzie znacznie cieplejsza niż poprzednia – temperatura minimalna wyniesie około 17 stopni.

Chmury i deszcz na zakończenie

Zupełnie inaczej zapowiada się niedziela, która przyniesie wyraźną zmianę pogody. Słoneczną aurę zastąpi duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna będzie niższa niż w sobotę i wyniesie około 29°C, co oznacza powrót do wartości z piątku. Prognozowane są także niewielkie opady deszczu. Noc z niedzieli na poniedziałek, mimo chmur, będzie najcieplejszą w trakcie całego weekendu, z temperaturą minimalną na poziomie 19 stopni Celsjusza. Wiatr uspokoi się i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Pogoda w piątek i sobotę stworzy idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Słoneczna i gorąca aura zachęca do wyjścia nad wodę, spacerów po parkach czy relaksu w przydomowych ogrodach. Sobotni upał sprawi, że warto będzie poszukać cienia lub ochłody. Niedzielna zmiana pogody, z dużym zachmurzeniem i możliwością przelotnego deszczu, może być dobrą okazją do spędzenia czasu w domu lub odwiedzenia miejsc pod dachem. Mimo wszystko temperatura pozostanie wysoka, więc krótki spacer z parasolem również będzie możliwy.

Dane pogodowe: OpenWeather