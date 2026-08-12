20 cudzoziemców zatrzymanych w Kujawsko-Pomorskiem! Teraz muszą opuścić Polskę

Wielka akcja służb w Gniewkowie i Ciechocinku. Kontrolowali wytypowane wcześniej adresy

Działania przeprowadzono w minioną niedzielę. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, policjanci z Inowrocławia i Aleksandrowa Kujawskiego oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Mundurowi skupili się przede wszystkim na osobach, których pobyt na terytorium Polski mógł być niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Kontrole prowadzono pod wcześniej wytypowanymi adresami w Gniewkowie i Ciechocinku, zarówno w miejscach zamieszkania, jak i czasowego pobytu cudzoziemców. Akcja była również następstwem kontroli przeprowadzonej 30 lipca przez bydgoską Straż Graniczną w jednym z zakładów produkcyjnych w powiecie inowrocławskim. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali czterech obywateli Kolumbii w związku z nielegalnym pobytem w Polsce.

- W trakcie niedzielnych działań mundurowi wylegitymowali ogółem 28 osób. Szczegółowa weryfikacja dokumentów oraz legalności pobytu doprowadziła do zatrzymania 20 cudzoziemców – 18 obywateli Kolumbii oraz obywateli Gruzji i Tadżykistanu – informuje KWP Bydgoszcz w komunikacie.

Nie mieli ważnych dokumentów lub przekroczyli dozwolony pobyt. Muszą opuścić Polskę

Przeprowadzone kontrole wykazały szereg nieprawidłowości związanych z pobytem zatrzymanych cudzoziemców w Polsce. W zależności od indywidualnej sytuacji nie posiadali oni ważnych wiz lub innych dokumentów pozwalających na legalny pobyt, przekroczyli dopuszczalny okres pobytu krótkoterminowego albo nie mieli wymaganych środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu i nie potrafili wskazać wiarygodnego źródła ich uzyskania.

- Wspólne działania są kolejnym przykładem współpracy Policji i Straży Granicznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Połączenie informacji pozostających w dyspozycji służb oraz ich ustawowych kompetencji pozwala skuteczniej typować miejsca kontroli, ujawniać osoby naruszające przepisy i podejmować wobec nich przewidziane prawem działania – dodają policjanci.

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