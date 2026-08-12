20 cudzoziemców zatrzymanych w Kujawsko-Pomorskiem! Teraz muszą opuścić Polskę

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-12 10:21

20 cudzoziemców zatrzymanych w Kujawsko-Pomorskiem! Wśród nich było aż 18 obywateli Kolumbii. Skoordynowaną akcję przeprowadzili funkcjonariusze CBŚP, policji oraz Straży Granicznej na terenie Gniewkowa i Ciechocinka. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim legalność pobytu cudzoziemców w Polsce. Wszyscy zatrzymani otrzymali decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia kraju. Szczegóły poniżej.

Wielka akcja służb w Gniewkowie i Ciechocinku. Kontrolowali wytypowane wcześniej adresy

Działania przeprowadzono w minioną niedzielę. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, policjanci z Inowrocławia i Aleksandrowa Kujawskiego oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Mundurowi skupili się przede wszystkim na osobach, których pobyt na terytorium Polski mógł być niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Kontrole prowadzono pod wcześniej wytypowanymi adresami w Gniewkowie i Ciechocinku, zarówno w miejscach zamieszkania, jak i czasowego pobytu cudzoziemców. Akcja była również następstwem kontroli przeprowadzonej 30 lipca przez bydgoską Straż Graniczną w jednym z zakładów produkcyjnych w powiecie inowrocławskim. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali czterech obywateli Kolumbii w związku z nielegalnym pobytem w Polsce.

- W trakcie niedzielnych działań mundurowi wylegitymowali ogółem 28 osób. Szczegółowa weryfikacja dokumentów oraz legalności pobytu doprowadziła do zatrzymania 20 cudzoziemców – 18 obywateli Kolumbii oraz obywateli Gruzji i Tadżykistanu – informuje KWP Bydgoszcz w komunikacie.

Nie mieli ważnych dokumentów lub przekroczyli dozwolony pobyt. Muszą opuścić Polskę

Przeprowadzone kontrole wykazały szereg nieprawidłowości związanych z pobytem zatrzymanych cudzoziemców w Polsce. W zależności od indywidualnej sytuacji nie posiadali oni ważnych wiz lub innych dokumentów pozwalających na legalny pobyt, przekroczyli dopuszczalny okres pobytu krótkoterminowego albo nie mieli wymaganych środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu i nie potrafili wskazać wiarygodnego źródła ich uzyskania.

- Wspólne działania są kolejnym przykładem współpracy Policji i Straży Granicznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Połączenie informacji pozostających w dyspozycji służb oraz ich ustawowych kompetencji pozwala skuteczniej typować miejsca kontroli, ujawniać osoby naruszające przepisy i podejmować wobec nich przewidziane prawem działania – dodają policjanci.

Przeczytaj także:
Czy Rosja napadnie na Polskę? Jasnowidz Jackowski nie pozostawia złudzeń
Funkcjonariusz prowadzi zatrzymanych cudzoziemców do furgonetki. O akcji służb w regionie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 11
Barwy szczęścia. Oto, co wydarzy się w życiu Marcina Kodura. Daria szybko nie zniknie z jego życia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki