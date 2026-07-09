Tak Marta Nawrocka reprezentuje Polskę za granicą. Stylizacje, które wybiera, spotykają się z różnymi opiniami [GALERIA]

Marta Nawrocka jest siódmą małżonką Prezydenta RP po 1989 roku. 6 sierpnia minie dokładnie rok od zaprzysiężenia jej męża, Karola Nawrockiego, na najwyższy urząd w państwie. Od tamtej pory zarówno jako para, jak i samodzielnie, złożyli oni szereg zagranicznych wizyt, które z dużym zainteresowaniem śledziły nie tylko media, ale też sami obywatele. Choć kluczem do udanego wyjazdu nie jest strój, to jednak wizerunek Pierwszej Damy zawsze budzi sporo uwag. Przypomnijmy, jak wyglądały kreacje Marty Nawrockiej, kiedy reprezentowała Polskę za granicą.

Marta Nawrocka w Turcji postawiła na lawendę. Stylizacja nie była przypadkowa

To, w jaki sposób stroją się małżonki światowych przywódców, często staje się wyznacznikiem mody dla innych kobiet. Czasami jednak pozornie zwykłe kreacje, za którymi stoi szereg stylistów, odgrywają większą rolę. Ostatnio spore zainteresowanie wzbudził lawendowy strój Marty Nawrockiej podczas wizyty polskiej pary prezydenckiej na szczycie NATO w Ankarze. Jak zauważyli eksperci, wybór fioletowego koloru zapewne nie był przypadkiem, a dyplomatycznym gestem - symbolem godności i opanowania.

Tak wyglądały wcześniejsze wizyty zagraniczne pierwszej damy

Szczyt NATO w lipcu 2026 to niewątpliwie nie pierwsza międzynarodowa okazja, podczas której Marta Nawrocka znalazła się pod lupą ekspertów. Zresztą również przypadkowi internauci chętnie przyglądają się stylizacjom pierwszej damy, zastanawiając się nad idącymi za nimi pomysłami. Na przestrzeni prawie roku prezydentury Nawrocka towarzyszyła mężowi podczas wizyt m.in. w Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Watykanie, Szwajcarii czy na Litwie. Sama uczestniczyła też w wyjazdach do Estonii czy na inaugurację polskiej kaplicy w odremontowanej Katedrze Notre-Dame.

Za każdym razem jej pełne elegancji komplety, z reguły w delikatnych kolorach, spotykały się z rozmaitymi opiniami. Eksperci znaleźli modowe błędy podczas ostatniej wizyty Nawrockich w USA, jednak ciepło oceniali w mediach kreację z wizyt we Włoszech czy ostatnio w Turcji. Zdjęcia z zagranicznych wyjazdów małżonki prezydenta znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Zdania są podzielone. Strój nie jest jednak najważniejszy

Jak to bywa w świecie polityki, opinie na temat osoby publicznej, jaką jest pierwsza dama, zawsze będą rozmaite. Dla jednych Marta Nawrocka staje się coraz pewniejszą siebie ikoną stylu, zaś dla innych - stroi się jak "przeciętna prezydentowa". Z pewnością jej następne wybory modowe dalej będą drobiazgowo analizowane w sieci i komentowane przez ekspertów w tej dziedzinie. Trzeba jednak pamiętać, że choć odpowiedni dobór stroju do okazji wiele mówi o człowieku i może stać się wielkim atutem, to w dyplomatycznych wizytach ważne jest też o wiele więcej innych elementów.

Sonda Jak oceniasz styl Marty Nawrockiej? Świetny – elegancki, nowoczesny i dopasowany do roli pierwszej damy Dobry – widać dużą poprawę i świadome budowanie wizerunku Przeciętny – nie wyróżnia się niczym szczególnym Słaby – nie pasuje do rangi pierwszej damy