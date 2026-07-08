Ciężarna ukochana Hakiela miała wypadek w Turcji! Wjechała w nią laweta

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-08 17:17

Dominika Serowska w zaawansowanej ciąży wybrała się z przyjaciółką na "babski wypad" do Turcji. Ukochana Hakiela pokazała na swoim profilu na Instagramie, że doskonale się tam bawiły, ale ostatniego dnia spotkało ich nieszczęście. W ich taksówkę wjechała laweta! Co się stało?

Dominika Serowska wybrała się na "babski wypad" z przyjaciółką do Turcji. Wszystko było wspaniale aż do ostatniego dnia kiedy w drodze na lotnisko w ich taksówkę wjechała laweta!

Narzeczona Hakiela jest w drugiej ciąży

Ukochana Marcina Hakiela jest już w drugiej ciąży. Czuje się jednak świetnie, więc wybrała się do miasteczka, które - jak sama opowiedziała na swoim profilu na Instagramie - jest jej ulubionym. Dominika Serowska wychwalała wspaniałe, tureckie jedzenie choć "nie jest fanką" tamtejszych słodkości - z nich lubi najbardziej baklawę i chałwę. Panie spędzały czas głównie na plaży, choć woda w morzu nie była za ciepła, ale za to bajkowo czysta. Serowska zrobiła sobie mnóstwo selfie w kostiumie kąpielowym i w promieniach słońca - zobaczysz je w naszej galerii zdjęć. 

I ten piękny, bajkowy wręcz opis tureckiej przygody zakończyło bardzo nieprzyjemne wydarzenie.  

"Wjechała w nas laweta"

W drodze na lotnisko spotkało nas nieszczęście. Wjechała w nas laweta. 

Ciężarna ukochana Hakiela uspokoiła jednak od razu swoich fanów:

Na szczęście nikomu nic się nie stało. 

W kolejnych postach Serowska już pokazuje się ze swoim ukochanym, więc pewne jest, że szczęśliwie i bez kolejnych przeszkód dotarła do domu!

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Dominika Serowska na wakacjach. Na miniaturach auto po kolizji i wnętrze taksówki. O wypadku w Turcji przeczytasz na SE.
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MARCIN HAKIEL
Dominika Serowska