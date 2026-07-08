Ciężarna ukochana Hakiela miała wypadek w Turcji! Wjechała w nią laweta

Dominika Serowska wybrała się na "babski wypad" z przyjaciółką do Turcji. Wszystko było wspaniale aż do ostatniego dnia kiedy w drodze na lotnisko w ich taksówkę wjechała laweta!

Narzeczona Hakiela jest w drugiej ciąży

Ukochana Marcina Hakiela jest już w drugiej ciąży. Czuje się jednak świetnie, więc wybrała się do miasteczka, które - jak sama opowiedziała na swoim profilu na Instagramie - jest jej ulubionym. Dominika Serowska wychwalała wspaniałe, tureckie jedzenie choć "nie jest fanką" tamtejszych słodkości - z nich lubi najbardziej baklawę i chałwę. Panie spędzały czas głównie na plaży, choć woda w morzu nie była za ciepła, ale za to bajkowo czysta. Serowska zrobiła sobie mnóstwo selfie w kostiumie kąpielowym i w promieniach słońca - zobaczysz je w naszej galerii zdjęć.

I ten piękny, bajkowy wręcz opis tureckiej przygody zakończyło bardzo nieprzyjemne wydarzenie.

"Wjechała w nas laweta"

W drodze na lotnisko spotkało nas nieszczęście. Wjechała w nas laweta.

Ciężarna ukochana Hakiela uspokoiła jednak od razu swoich fanów:

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

W kolejnych postach Serowska już pokazuje się ze swoim ukochanym, więc pewne jest, że szczęśliwie i bez kolejnych przeszkód dotarła do domu!

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Tajemnica ciąży partnerki Marcina Hakiela. Dominika Serowska ujawnia kulisy