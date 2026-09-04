Pamiętacie ten serial? Od premiery "Rodziny zastępczej" minęło już 27 lat

To był jeden z najcieplejszych i najpopularniejszych seriali przełomu wieków w polskiej telewizji. Pierwszy odcinek "Rodziny zastępczej" widzowie zobaczyli 23 lutego 1999 roku na antenie Telewizji Polsat. Przez następną dekadę, w ponad 300 odcinkach, Polacy z zapartym tchem śledzili losy Anki i Jacka Kwiatkowskich oraz gromadki ich dzieci. Serial w humorystyczny, ale i wzruszający sposób poruszał ważne tematy, takie jak adopcja, tolerancja i budowanie więzi w wielokulturowej rodzinie.

Fabuła skupiała się na perypetiach rodziny Kwiatkowskich, która oprócz dwójki biologicznych dzieci, Majki i Filipa, postanowiła stworzyć dom zastępczy dla trójki maluchów z domu dziecka. W ten sposób pod ich dachem zamieszkali Romek, Eliza i Zosia. Cała historia, okraszona kultową piosenką "Tkanina" Seweryna Krajewskiego, na lata zapisała się w pamięci milionów widzów.

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Niezapomniani Kwiatkowscy i ich sąsiedzi. Kto jest kim w serialu?

Sercem serialu byli oczywiście Anka i Jacek Kwiatkowscy, w których brawurowo wcielili się niezapomniana Gabriela Kownacka oraz Piotr Fronczewski. To oni stworzyli dom pełen miłości i chaosu. Widzowie dorastali razem z ich dziećmi, zarówno tymi biologicznymi, jak i adoptowanymi.

Majka (Monika Mrozowska) i Filip (Sergiusz Żymełka) - biologiczne dzieci Kwiatkowskich, których dorastanie było jednym z głównych wątków.

- biologiczne dzieci Kwiatkowskich, których dorastanie było jednym z głównych wątków. Romek (Aleksander Ihnatowicz), Eliza (Aleksandra Szwed) i Zosia (Misheel Jargalsaikhan) - pierwsza trójka adoptowanych dzieci, która skradła serca widzów.

- pierwsza trójka adoptowanych dzieci, która skradła serca widzów. Wojtek (Michał Włodarczyk) i Dorotka (Wiktoria Gąsiewska) - rodzeństwo, które dołączyło do rodziny w późniejszych sezonach.

- rodzeństwo, które dołączyło do rodziny w późniejszych sezonach. Piotruś (Jakub Zdrójkowski) i Pawełek (Adam Zdrójkowski) - bliźniacy, którzy pojawili się pod koniec emisji serialu.

Serial nie byłby jednak taki sam bez barwnych postaci drugoplanowych. Wszyscy pamiętamy ekscentrycznych sąsiadów, czyli Alutkę (Joanna Trzepiecińska) i Jędrulę (Tomasz Dedek), a także gosposię Jadzię (Hanna Śleszyńska). Niezastąpionym elementem komediowym był również Posterunkowy, grany przez Jarosława Boberka, oraz ciocia Ula, w której rolę wcieliła się sama Maryla Rodowicz.

Dziecięce gwiazdy serialu są już dorosłe. Zobacz, jak zmienili się aktorzy "Rodziny zastępczej"

Od premiery serialu minęło już blisko trzy dekady. Dziecięcy aktorzy, którzy zdobywali popularność na naszych oczach, są już dorosłymi ludźmi. Czas odcisnął swoje piętno nie tylko na nich, ale również na dorosłej części obsady. Niektóre z tych metamorfoz mogą naprawdę zaskoczyć. Choć serial zakończył swoją emisję w 2009 roku, sentyment do jego bohaterów pozostał.

Jak przez te wszystkie lata zmienili się odtwórcy ról Filipa, Majki, Elizy, Zosi czy Romka? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć, jak dziś wyglądają bohaterowie kultowego serialu. Niektórych z nich trudno rozpoznać.