"Dżentelmeni" powrócą w 3. sezonie? Znamy szczegóły kontynuacji hitu Netflixa

Kasia Kowalska
2026-09-04 9:43

Drugi sezon "Dżentelmenów" wyreżyserowany przez Guya Ritchiego jest już dostępny na platformie Netflix. Wiele osób zastanawia się nad trzecią odsłoną produkcji. Zebraliśmy wszystkie informacje o przyszłości serii, w której główne role grają Theo James i Kaya Scodelario.

Dżentelmeni powrócą w 3. sezonie? Znamy szczegóły kontynuacji hitu Netflixa
Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Nowy sezon "Dżentelmenów" na Netflixie. Mimo narzekań krytyków noty rosną

Akcja drugiej serii toczy się po upływie roku od momentu, gdy Eddie (w tej roli Theo James) i Susie (Kaya Scodelario) rozpoczęli współpracę w ramach przestępczego biznesu Bobby'ego (Ray Winstone). Próba rozbudowy imperium natrafia na trudności z powodu coraz bardziej zagadkowych posunięć ich zwierzchnika. Eddie i Susie stają przed trudnym wyborem, czy powinni podjąć działania naprawcze, czy też zaryzykować utratę całego dobytku. Nieograniczone dążenie do sukcesu rzadko bowiem kończy się dobrze.

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Recenzenci z zagranicy krytykują nowe odcinki, twierdząc, że powielają schematy z pierwszej serii. Zauważają, że produkcja stała się poważniejsza i mroczniejsza, co odbiło się na jej warstwie humorystycznej. Mimo tych głosów, w serwisie Rotten Tomatoes drugi sezon odnotował nieznaczny wzrost ocen – z 75 procent, które zdobyła pierwsza odsłona, do 79 procent.

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Czy powstanie 3. sezon "Dżentelmenów"?

Netflix, zgodnie z przyjętą praktyką, 3 września udostępnił od razu wszystkie odcinki nowej serii. Wielu widzów obejrzało już całość i z niecierpliwością wyczekuje kontynuacji. Guy Ritchie w oświadczeniu dla Variety zasugerował dalszy rozwój fabuły, wskazując na rosnące ambicje bohaterów, poszerzający się świat i istotne konsekwencje ich działań. Stwierdził, że powstanie trzeciej części wydawało się kwestią czasu i zadeklarował chęć dalszego przesuwania granic serialu. Potwierdził tym samym, że "Dżentelmeni" powrócą z trzecim sezonem. Za reżyserię ponownie odpowiadać będzie Ritchie, który wspólnie z Matthew Readem zajmie się także scenariuszem.

Nie podano jeszcze oficjalnej daty premiery trzeciego sezonu. Obecnie trwają prace przedprodukcyjne, a ekipa w niedługim czasie ma rozpocząć zdjęcia, pomimo nieukończonych scenariuszy. Biorąc pod uwagę, że pomiędzy pierwszym a drugim sezonem upłynęły dwa lata, można przypuszczać, że nowa odsłona "Dżentelmenów" zadebiutuje na platformie Netflix w 2028 roku.

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