"Dżentelmeni" powrócą w 3. sezonie? Znamy szczegóły kontynuacji hitu Netflixa

Nowy sezon "Dżentelmenów" na Netflixie. Mimo narzekań krytyków noty rosną

Akcja drugiej serii toczy się po upływie roku od momentu, gdy Eddie (w tej roli Theo James) i Susie (Kaya Scodelario) rozpoczęli współpracę w ramach przestępczego biznesu Bobby'ego (Ray Winstone). Próba rozbudowy imperium natrafia na trudności z powodu coraz bardziej zagadkowych posunięć ich zwierzchnika. Eddie i Susie stają przed trudnym wyborem, czy powinni podjąć działania naprawcze, czy też zaryzykować utratę całego dobytku. Nieograniczone dążenie do sukcesu rzadko bowiem kończy się dobrze.

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Recenzenci z zagranicy krytykują nowe odcinki, twierdząc, że powielają schematy z pierwszej serii. Zauważają, że produkcja stała się poważniejsza i mroczniejsza, co odbiło się na jej warstwie humorystycznej. Mimo tych głosów, w serwisie Rotten Tomatoes drugi sezon odnotował nieznaczny wzrost ocen – z 75 procent, które zdobyła pierwsza odsłona, do 79 procent.

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Czy powstanie 3. sezon "Dżentelmenów"?

Netflix, zgodnie z przyjętą praktyką, 3 września udostępnił od razu wszystkie odcinki nowej serii. Wielu widzów obejrzało już całość i z niecierpliwością wyczekuje kontynuacji. Guy Ritchie w oświadczeniu dla Variety zasugerował dalszy rozwój fabuły, wskazując na rosnące ambicje bohaterów, poszerzający się świat i istotne konsekwencje ich działań. Stwierdził, że powstanie trzeciej części wydawało się kwestią czasu i zadeklarował chęć dalszego przesuwania granic serialu. Potwierdził tym samym, że "Dżentelmeni" powrócą z trzecim sezonem. Za reżyserię ponownie odpowiadać będzie Ritchie, który wspólnie z Matthew Readem zajmie się także scenariuszem.

Nie podano jeszcze oficjalnej daty premiery trzeciego sezonu. Obecnie trwają prace przedprodukcyjne, a ekipa w niedługim czasie ma rozpocząć zdjęcia, pomimo nieukończonych scenariuszy. Biorąc pod uwagę, że pomiędzy pierwszym a drugim sezonem upłynęły dwa lata, można przypuszczać, że nowa odsłona "Dżentelmenów" zadebiutuje na platformie Netflix w 2028 roku.

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