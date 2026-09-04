Co Conrado Moreno i Ryszard Rembiszewski robili w budynku Sejmu?

Beata Stelmach, prezeska zarządu Totalizatora Sportowego dziękując za możliwość zaprezentowania wystawy w tym ważnym dla wszystkich Polek i Polaków miejscu, zwróciła uwagę, że Totalizator Sportowy jest „sprawą wspólną”, choć nie wszyscy zdają sobie sprawę ze skali jego wpływu. Przypomniała, że spółka została powołana do życia z idei wsparcia polskiego sportu i kultury fizycznej.

Polscy sportowcy chcieli brać udział w międzynarodowych zawodach i olimpiadach, jednak w kraju, który zaledwie kilkanaście lat wcześniej odzyskał niepodległość nie było stadionów, boisk czy innej infrastruktury. By finansować ich budowę powołano do życia Polski Monopol Loteryjny, poprzednika obecnego Totalizatora Sportowego. Prezeska Totalizatora, Beata Stelmach zaznaczyła, że choć to to była inna epoka, niezmienna pozostała jego misja, czyli odpowiedzialne organizowanie gier i przeznaczanie generowanych środków na cele ważne społecznie.

Spotkanie poprowadził Conrado Moreno. Wystawa ukazuje Totalizator Sportowy jako instytucję publicznego zaufania, która od dekad sprawuje mecenat i finansuje krajowy sport, kulturę i ważne projekty społeczne. Spółka, w ramach ustawowych dopłat do gier liczbowych LOTTO, tylko w ubiegłym roku przekazała na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej niemal 1,4 mld zł.

Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki przypomniał, że dzięki tym środkom Ministerstwo może wspierać tysiące sportowców w całej Polsce i inwestować w duże projekty, czego przykładem są m.in. trwające remonty ponad 1600 „orlików”.

Totalizator hojnie wspiera kulturę - w 2025 r. spółka przeznaczyła niemal 400 mln zł na Fundusz Promocji Kultury, a bez tych środków wiele przedsięwzięć artystycznych nie mogłoby powstać.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej od 17 lat wspiera inicjatywy społeczne, szczególnie w obszarze edukacji cyfrowej, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania hejtowi, a także uzależnieniom behawioralnym.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni przez Conrado Moreno do zwiedzania ekspozycji oraz udziału w pokazowym losowaniu prowadzonym przez kultowego Pana Totolotka, czyli Ryszarda Rembiszewskiego.

Posłowie i Senatorowie będą mogli zapoznać się z wystawą do 7 września.