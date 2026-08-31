Mandaryna walczy z odciskami przed wielkim występem. Jest naprawdę źle?

Mandaryna nie ukrywa, że przygotowania do "Tańca z Gwiazdami" wymagają od niej ogromnego zaangażowania. Choć artystka ma wieloletnie doświadczenie sceniczne i doskonale czuje się w rytmie, taniec towarzyski stawia przed nią zupełnie nowe wyzwania. Każdy trening oznacza kolejne godziny pracy nad krokami, choreografią i techniką. Entuzjazm szybko jednak miesza się z bólem. Intensywne ćwiczenia sprawiły, że Mandaryna zaczęła zmagać się z pierwszymi odciskami. Na szczęście znalazła sposób, by nie pozwolić im pokrzyżować swoich planów.

Zobacz też: Mandaryna zatańczy przed Julią Wieniawą. Padły mocne słowa o jurorce!

Tego nie pokazują w telewizji! Mandaryna zdradziła prawdę o treningach

Mandaryna z humorem opowiedziała "Super Expressowi", jak wyglądają jej stopy po kolejnych treningach. Okazuje się, że liczba plastrów, które zgromadziła, mogłaby spokojnie wystarczyć na długo.

Brzmi niepozornie, ale dla tancerza odciski potrafią być naprawdę uciążliwe. Zwłaszcza gdy treningi odbywają się regularnie, a uczestnik musi dzień po dniu powtarzać te same ruchy i choreografie. Mandaryna najwyraźniej nie zamierza jednak narzekać. Zamiast tego zaopatrzyła się w specjalistyczne plastry, które mają pomóc jej przetrwać najtrudniejsze momenty.

Artystka podchodzi do pierwszych dolegliwości z dużym dystansem. W końcu doskonale wie, że przygotowanie tanecznego występu wymaga poświęceń. To, co podczas transmisji wygląda na lekkie i efektowne, na sali treningowej może oznaczać setki powtórzeń i sporo wysiłku.

Ja mam cały kontener plastrów. Naprawdę. Mam plaster na plastrze. Polecam takie są silikonowe, gdybyście sobie zrobili mocne odciski. Świetne plastry, bo naprawdę dają radę - mówi nam rozbawiona Mandaryna.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Mało kto wiedział, że Izabela Kuna pracowała w Polsacie. Nie uwierzycie w jakiej roli!

Zobacz naszą galerię: Tego nie pokazują w telewizji! Mandaryna zdradziła prawdę o treningach

26

Sonda Czy Mandaryna i Michał Wiśniewski do siebie pasują? Tak, super, że się zeszli Nie, dziwna sprawa