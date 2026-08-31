Gwiazdy Polsatu odsłoniły zabójcze nogi i umięśnione brzuchy. Za to Doda wypięła pupę i biust!

Gwiazdy Polsatu błyszczały na ściance

Wakacje jak zawsze skończyły się za szybko. Dopiero co ruszyły letnie trasy koncertowe i festiwale, a już trzeba było pożegnać lato. W miniony weekend odbył się finał festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Polsatu, nic więc dziwnego, że na ściance pojawiło się wiele gwiazd stacji.

Koncert finałowy poprowadzili Maciej Rock, Adam Zdrójkowski, Kamil Baleja, Norbert Bieńkowski oraz Ida Nowakowska. 35-latka jest najnowszym nabytkiem stacji. 20 sierpnia Polsat oficjalnie potwierdził, że była gwiazda Telewizji Polskiej dołączy do ekipy "Halo, tu Polsat". Ida ma już spore doświadczenie w prowadzeniu telewizyjnych imprez, a przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie.

Na ściance zapozowała z szerokim uśmiechem. Ida Nowakowska zaprezentowała się w dwuczęściowej kreacji złożonej z topu i długiej spódnicy. Liliowa stylizacja z połyskującego materiału odsłoniła umięśniony brzuch prezenterki. Jej koleżanka z programu, Agnieszka Hyży, zdecydowała się odsłonić zgrabne nogi! Jej czerwono-różowa sukienka przyciągała wzrok wszystkich obecnych.

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Doda: Jeden wieczór, dwie kreacje

Jedna kreacja to zdecydowanie za mało dla Dody. Piosenkarka przygotowała na ten wieczór aż dwie sukienki. Jasnoróżowa sukienka z połyskujących cekinów leżała na niej jak ulał. Opinała niemal całą sylwetkę piosenkarki uwydatniając przy tym jej bujny biust i twarde jak skała pośladki.

Podczas kolejnego występu towarzyszyła na scenie Garou. Z kanadyjskim piosenkarzem wykonała nieśmiertelny legendarny utwór "Sous le vent". Tym samym zastąpiła u boku Kanadyjczyka Celine Dion. Tym razem obcisłe ciuszki zostawiła w garderobie i założyła bardziej romantyczną kreację.

W naszej galerii zobaczycie również inne kreacje gwiazd.

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