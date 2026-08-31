Dolly Parton pochowana w tajemnicy. Po prywatnym pożegnaniu spoczęła u boku męża

Dolly Parton na zawsze zapisała się w historii jako królowa muzyki country, kochana za swoją szczerość i ogromne serce. Zmarła po wyczerpującej walce z chorobą nowotworową, co wywołało smutek wśród fanów na całym świecie, którzy żegnali ją w wyjątkowy sposób. Wiele osób zastanawiało się nad tym, jak będą wyglądały uroczystości pogrzebowe. Okazuje się, że ceremonia już się odbyła, a zorganizowano ją z dala od błysku fleszy, dokładnie tak, jak życzyła sobie tego artystka.

Gwiazda zmarła 25 sierpnia 2026 roku, dożywszy 80 lat. Odeszła po wyczerpującej chorobie nowotworowej, a ostatnie miesiące spędziła na leczeniu. Dolly Parton starała się chronić swoją prywatność, na bieżąco relacjonując fanom, że na prośbę lekarzy odpoczywa od koncertowania, ale w domu pracuje nad innymi projektami.

Na cztery dni przed swoją śmiercią udzieliła ostatniego wywiadu, w którym opowiadała o swoich planach. Jej odejście wywołało poruszenie wśród tysięcy fanów, a także osób publicznych - hołd oddali jej m.in. Donald Trump oraz jej chrześnica, Miley Cyrus.

Pogrzeb Dolly Parton. Spoczęła obok ukochanego męża

Pogrzeb miał miejsce zaledwie kilka dni po śmierci artystki. Zgodnie z jej życzeniem, w ceremonii wzięła udział tylko najbliższa rodzina. Dolly Parton znalazła miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu Woodlawn Memorial Park and Mausoleum w Nashville. Spoczęła u boku ukochanego męża, Carla Deana, który zmarł w marcu ubiegłego roku, zostawiając ją po niemal 60 wspólnych latach.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dolly Parton i Carl Dean. Wielka miłość z bolesną tajemnicą w tle. Przeszli razem przez wszystko

Artystka urodzona w Tennessee zawsze czuła silną więź ze swoimi rodzinnymi stronami. Dlatego fani szybko zorganizowali petycję z prośbą, by lotnisko w Nashville nazwano jej imieniem. Zebrano prawie 200 tysięcy podpisów, a gubernator Bill Lee ogłosił, że w połowie września ruszy formalna procedura zmiany nazwy portu.

27

Ostatnie życzenia artystki. Chciała spocząć na "bawełnianym łożu"

Informację o pogrzebie przekazała siostrzenica gwiazdy, Lainey Mae Parton, publikując dzień po uroczystości wzruszający wpis w Internecie. Pożegnała w nim ciocię, którą traktowała jak babcię.

- Ponieważ nie mogła mieć dzieci, zawsze sprawiała, że czuliśmy się, jakbyśmy byli jej. Kochała nas w ten sposób i zawsze będę za to wdzięczna - napisała kobieta.

Głos zabrał również Brian Seaver - siostrzeniec, który 25 sierpnia poinformował świat o śmierci piosenkarki za pomocą wideo. Ujawnił on szczegóły dotyczące ostatniej woli zmarłej. Dolly Parton, po latach noszenia wyszukanych kreacji scenicznych i fizycznie wyczerpującej pracy na scenie, zapragnęła pochówku na "bawełnianym łożu". Ceremonia miała być cicha, prywatna i nawiązująca do prostych, farmerskich tradycji, przypominających o wiejskich korzeniach jej ojca.

Sonda Lubisz twórczość Dolly Parton? Bardzo - to klasyka! Wybrane utwory Znam tylko "Jolene"