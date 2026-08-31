Najsłynniejsze "sukienki zemsty". Nie tylko księżna Diana miała "revenge dress"

Te gwiazdy nie chciały wprost zemścić się na kimś na oczach milionów ludzi, więc wybrały symboliczną zemstę poprzez ubiór. Demonstracyjne kreacje znanych kobiet od lat fascynują fanów, na czele z "sukienką zemsty" księżnej Diany. Można wręcz powiedzieć, że reakcja "księżniczki ludzkich serc" na wyznanie jeszcze-męża o zdradach do dziś inspiruje wiele celebrytek do tego, by nie bały się okazywania emocji w wyrafinowany sposób.

Księżna Diana i jej czarna mini. "Revenge dress" zrobiła furorę

"Sukienka zemsty" określa wiele ikonicznych kreacji światowych gwiazd, ale po raz pierwszy hasło to padło na szeroką skalę pod koniec czerwca 1994 roku. Przyszły król brytyjski Karol udzielił głośnego wywiadu na temat swojego małżeństwa, w którym przyznał, że nie dotrzymywał wierności żonie, odkąd uznał, że związek jest już nie do uratowania. Co na to księżna Diana? Zamiast przeczekać medialną burzę wokół zdrad męża, jeszcze tego samego dnia pojawiła się na wydarzeniu dobroczynnym w londyńskiej The Serpentine Gallery. Miała na sobie czarną mini z odsłoniętymi ramionami, do której dobrała elegancką biżuterię oraz czarne buty i rajstopy.

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Kolorowa prasa natychmiast uznała strój za "revenge dress" wycelowaną w Karola. Po latach od tragicznej śmierci Diany projektantka sukienki potwierdziła ponad wszelką wątpliwość, że wybór kreacji był celowy - przed wydarzeniami z 1994 roku przeleżała w szafie księżnej trzy lata, aż przydarzyła się idealna okazja do jej włożenia. Wcześniej Diana miała ją uznawać za "zbyt wyzywającą".

Rihanna zainspirowana księżną

W 2017 roku Rihanna została gościnną redaktorką francuskiego wydania magazynu "Vogue". Światowej sławy piosenkarka omówiła dla czasopisma swoje modowe inspiracje, wyjmując z archiwalnych zdjęć właśnie pamiętny strój księżnej Diany.

- Za każdym razem, gdy zdradza cię facet lub źle cię traktuje, potrzebujesz sukienki zemsty. Każda kobieta to wie. Czy wybór tej powalającej sukni był świadomy, czy nie - dotknęła mnie myśl, że księżna Diana mogła cierpieć jak każda inna kobieta - powiedziała.

W przypadku Rihanny za czołowy przykład "revenge dress" uchodzi jej "naga suknia" z 2014 roku. Amerykańska prasa rozpisywała się, że podczas CFDA Fashion Awards artystka chciała zagrać na nosie swojemu byłemu chłopakowi, Drake'owi.

Zemsta na byłych. Tak pokazały, że są silne

Rihanna nie była pierwszą gwiazdą, która odważnym strojem postanowiła zabłysnąć na prestiżowym wydarzeniu akurat w niedługim czasie po rozstaniu z partnerem. W 2007 roku doszło do hucznego rozwodu: Reese Witherspoon i Ryan Phillippe rozstali się. Po chwilowej nieobecności na ściankach aktorka stawiła się na Złotych Globach totalnie odmieniona, w nowej fryzurze i kanarkowej sukience.

Dekadę później odważny look zademonstrowała modelka Bella Hadid. Przez lata jej partnerem był muzyk The Weeknd. Ich związek był tak burzliwy, że prześwitująca suknia z odsłoniętymi plecami na MET Gali 2017 została uznana za znak, że czas na definitywne rozstanie. Podobne historie dotyczą też lustrzanej sukni Britney Spears po zerwaniu z Justinem Timberlakem czy niektórych strojów Jennifer Aniston, gdy rozstała się z Bradem Pittem.

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"Dość" powiedziała również Mariah Carey. Wydając nowy album w 1997 roku, była w samym środku procedury rozwodowej. Jej mężem i współpracownikiem muzycznym był Tommy Mottola, który miał ograniczać jej zawodowe aspiracje. Gdy w końcu ukazała się płyta, media zgodnie uznały ją za zerwanie z wizerunkiem "balladowej diwy", a sama zainteresowana przyszła na galę nagród wideo MTV w odważnej sukni z odsłoniętą nogą i brzuchem.

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Pozbawiona szans na Oscara - przyćmiła wszystkich. Cher potrafi zrobić wrażenie

Zemsta wcale nie musi jednak dotyczyć byłego partnera. W 1986 roku Cher skradła show podczas rozdania Nagród Akademii. Gwiazda zacierała już ręce, by odebrać tam Oscara za rolę w filmie "Maska", jednak ku wielkiemu zaskoczeniu - nie otrzymała nawet nominacji, mimo że odebrała już nagrodę w Cannes i była nominowana do Złotego Globu.

Nie z nią te numery. W zemście na Akademii piosenkarka, którą poproszono o wręczenie statuetki na scenie, uzbroiła się w kostium zapamiętany na długie lata. Pokazała się z odsłoniętym brzuchem, licznymi frędzlami i koralikami, a przede wszystkim - nakryciem głowy na kształt pióropusza.

- Nie byłam nominowana za film, z którym wszyscy myśleli, że wygram, więc tamtej nocy wystroiłam się tak z zemsty - wspominała Cher w 2024 roku, w dokumencie o projektancie pamiętnego kostiumu.

Chyba pomogło, bo już dwa lata później gwiazda odebrała Oscara za rolę Loretty w filmie "Wpływ księżyca".

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