Mija 45 lat od "ślubu stulecia" - Karola i Diany. Poznaj 10 zaskakujących faktów

29 lipca 1981 roku to data, która trwale zapisała się w dziejach brytyjskiej korony jako jeden z jej najpotężniejszych momentów. Miliony ludzi patrzyło, jak Lady Diana Spencer, nieśmiała przedszkolanka, szła do ołtarza w Katedrze Świętego Pawła, aby poślubić następcę tronu, księcia Karola. Uroczystość, pokazywana w czasie rzeczywistym, zgromadziła przed telewizorami i radiami imponującą publiczność; wydarzenie stało się jednym z najczęściej oglądanych w historii mediów. Małżonkowie doczekali się dwóch synów, ale w 1992 roku poinformowali o separacji, a wkrótce wzięli rozwód. Niestety, niedługo po rozstaniu "księżniczka ludzkich serc" poniosła śmierć w wypadku samochodowym w Paryżu. Jej były mąż poślubił swoją wieloletnią miłość, a w 2022 roku zasiadł na tronie jako król. Przypominamy niezwykłe fakty z ich legendarnego ślubu.

45 lat od "ślubu stulecia". Księżna Diana i Karol III pobrali się 29 lipca 1981

Z racji 45. rocznicy tego pamiętnego wydarzenia zebraliśmy dziesięć intrygujących ciekawostek.

1. Na początku książę Karol nie spotykał się z Dianą Spencer, a z jej starszą siostrą Sarą. Obie panie wywodziły się z arystokracji, a ich przodkowie mieli bliskie powiązania z monarchią. Przyszli małżonkowie spotkali się po raz pierwszy już w 1977 roku, kiedy Diana nie miała jeszcze 18 lat.

Obie panie wywodziły się z arystokracji, a ich przodkowie mieli bliskie powiązania z monarchią. Przyszli małżonkowie spotkali się po raz pierwszy już w 1977 roku, kiedy Diana nie miała jeszcze 18 lat. 2. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się potężna suknia, która do dzisiaj jest eksponowana na różnych wystawach. David i Elizabeth Emanuelowie przygotowali dla panny młodej kreację zachwycającą królewskim blichtrem i romantyzmem. Suknia, wykonana z jedwabnej tafty w odcieniu kości słoniowej, była udekorowana ponad 10 tysiącami pereł i cekinów, a jej ręcznie wyszywany tren miał aż 7,6 metra długości. Tak potężny tren sprawiał trudności logistyczne podczas wsiadania do powozu i wchodzenia do katedry. Do kreacji dołączono kilkunastometrowy welon z około 140 metrów jedwabiu.

która do dzisiaj jest eksponowana na różnych wystawach. David i Elizabeth Emanuelowie przygotowali dla panny młodej kreację zachwycającą królewskim blichtrem i romantyzmem. Suknia, wykonana z jedwabnej tafty w odcieniu kości słoniowej, była udekorowana a jej ręcznie wyszywany tren miał aż 7,6 metra długości. Tak potężny tren sprawiał trudności logistyczne podczas wsiadania do powozu i wchodzenia do katedry. Do kreacji dołączono 3. A co z obrączką? Ten niezwykły element dla Diany stworzono z walijskiego złota, co stanowi tradycję w rodzinie królewskiej już od 1923 roku. Zapoczątkowała ją Królowa Matka, tj. babcia pana młodego.

Ten niezwykły element dla Diany stworzono z walijskiego złota, co stanowi tradycję w rodzinie królewskiej już od 1923 roku. Zapoczątkowała ją Królowa Matka, tj. babcia pana młodego. 4. W zestawieniu ze ślubami Elżbiety II w 1947 roku czy księżniczki Małgorzaty w 1960 roku, tym razem ceremonia z udziałem najbliższej rodziny monarchy była już wydarzeniem dla tabloidów. Cały świat mógł też oglądać te imponujące zaślubiny na żywo w kolorze. Według szacunków, przed telewizorami zasiadło 750 milionów widzów, a w samej Wielkiej Brytanii ślub śledziło 28,4 miliona osób, czyli około połowa całej populacji.

a w samej Wielkiej Brytanii ślub śledziło 28,4 miliona osób, czyli 5. Trzeba zaznaczyć, że mimo starannych przygotowań, podczas uroczystości pojawiły się wpadki. Diana pomyliła imiona Karola, zwracając się do niego Philip Charles Arthur George, a nie Charles Philip Arthur George. Karol natomiast zapomniał o pocałunku dla swojej nowej żony przed ołtarzem, ale szybko naprawił to niedopatrzenie na balkonie Pałacu Buckingham, wywołując zachwyt zgromadzonych tłumów.

Miesiąc miodowy, prezenty i... chęć odwołania. Za kulisami uroczystości

6. Mimo że cały świat z zapartym tchem śledził przedślubną gorączkę, to po ceremonii młodzi trzymali w sekrecie swoje dalsze kroki. Nikt nie wiedział oficjalnie, gdzie Dania i Karol spędzą miesiąc miodowy. Media wymyślały teorie o niezwykle drogich wakacjach w najdalszych zakątkach globu, a ostatecznie okazało się, że młoda para po prostu pływała po Morzu Śródziemnym na królewskim jachcie "Britania".

Media wymyślały teorie o niezwykle drogich wakacjach w najdalszych zakątkach globu, a ostatecznie okazało się, że młoda para po prostu pływała po Morzu Śródziemnym na królewskim jachcie "Britania". 7. Z historycznych przekazów wynika, że nowożeńcy otrzymali rozmaite prezenty od zagranicznych gości. Królowie, głowy państw i politycy wykazywali się różną inwencją. Następca tronu Arabii Saudyjskiej podarował biżuterię, ambasador USA wręczył im obraz księcia Karola w czasie gry w polo, a gubernator Nowej Zelandii przyjechał z... wełnianym dywanem.

8. Na weselnym bankiecie nie królował tylko jeden tort. Obok głównego, wielopoziomowego ciasta, zaserwowano jeszcze 23 torty reprezentujące różne regiony Wielkiej Brytanii. Porcje niektórych z tych wypieków, w oryginalnych opakowaniach z lipca 1981 roku, można do dzisiaj kupić na licytacjach w Internecie. Jeden z takich kawałków owocowego tortu został niedawno zlicytowany za ponad 1500 funtów.

reprezentujące różne regiony Wielkiej Brytanii. Porcje niektórych z tych wypieków, w oryginalnych opakowaniach z lipca 1981 roku, można do dzisiaj kupić na licytacjach w Internecie. Jeden z takich kawałków owocowego tortu został niedawno zlicytowany za 9. Po tym wielkim dniu zostało mnóstwo innych pamiątek, które są obiektem pożądania największych miłośników royalsów. Jest jednak jedna rzecz całkowicie nieosiągalna. Pierścionek zaręczynowy z 18-karatowego białego złota, wyróżniający się ogromnym szafirem z Cejlonu, został nabyty u jubilera Garrard za 28 tysięcy funtów. Jego design nawiązywał do biżuterii królowej Wiktorii z 1840 roku. Dzisiaj jego wartość ocenia się na przynajmniej pół miliona funtów, jednak pozostaje on własnością rodziny. W 2010 roku książę William oświadczył się nim Kate Middleton.

wyróżniający się ogromnym szafirem z Cejlonu, został nabyty u jubilera Garrard za 28 tysięcy funtów. Jego design nawiązywał do biżuterii królowej Wiktorii z 1840 roku. Dzisiaj jego wartość ocenia się na przynajmniej pół miliona funtów, jednak pozostaje on własnością rodziny. 10. Księżna Diana faktycznie chciała odwołać ślub na ostatniej prostej. To nie jest żadna plotka. W jednym z głośnych wywiadów, już po ogłoszeniu separacji, wyjawiła, że na parę dni przed 29 lipca odkryła bransoletkę, którą Karol kupił dla Camilli Parker-Bowles. Od rezygnacji w ostatniej chwili powstrzymały ją siostry.

„Mówiły, że są już gotowe ręczniki z moją podobizną i że nie mogę się wycofać” - wyznała Diana po rozstaniu z Karolem.