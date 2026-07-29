Mija 45 lat od "ślubu stulecia" - Karola i Diany. Poznaj 10 zaskakujących faktów

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29 lipca 1981 roku to data, która trwale zapisała się w dziejach brytyjskiej korony jako jeden z jej najpotężniejszych momentów. Miliony ludzi patrzyło, jak Lady Diana Spencer, nieśmiała przedszkolanka, szła do ołtarza w Katedrze Świętego Pawła, aby poślubić następcę tronu, księcia Karola. Uroczystość, pokazywana w czasie rzeczywistym, zgromadziła przed telewizorami i radiami imponującą publiczność; wydarzenie stało się jednym z najczęściej oglądanych w historii mediów. Małżonkowie doczekali się dwóch synów, ale w 1992 roku poinformowali o separacji, a wkrótce wzięli rozwód. Niestety, niedługo po rozstaniu "księżniczka ludzkich serc" poniosła śmierć w wypadku samochodowym w Paryżu. Jej były mąż poślubił swoją wieloletnią miłość, a w 2022 roku zasiadł na tronie jako król. Przypominamy niezwykłe fakty z ich legendarnego ślubu.
45 lat od "ślubu stulecia". Księżna Diana i Karol III pobrali się 29 lipca 1981
Z racji 45. rocznicy tego pamiętnego wydarzenia zebraliśmy dziesięć intrygujących ciekawostek.
- 1. Na początku książę Karol nie spotykał się z Dianą Spencer, a z jej starszą siostrą Sarą. Obie panie wywodziły się z arystokracji, a ich przodkowie mieli bliskie powiązania z monarchią. Przyszli małżonkowie spotkali się po raz pierwszy już w 1977 roku, kiedy Diana nie miała jeszcze 18 lat.
- 2. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się potężna suknia, która do dzisiaj jest eksponowana na różnych wystawach. David i Elizabeth Emanuelowie przygotowali dla panny młodej kreację zachwycającą królewskim blichtrem i romantyzmem. Suknia, wykonana z jedwabnej tafty w odcieniu kości słoniowej, była udekorowana ponad 10 tysiącami pereł i cekinów, a jej ręcznie wyszywany tren miał aż 7,6 metra długości. Tak potężny tren sprawiał trudności logistyczne podczas wsiadania do powozu i wchodzenia do katedry. Do kreacji dołączono kilkunastometrowy welon z około 140 metrów jedwabiu.
- 3. A co z obrączką? Ten niezwykły element dla Diany stworzono z walijskiego złota, co stanowi tradycję w rodzinie królewskiej już od 1923 roku. Zapoczątkowała ją Królowa Matka, tj. babcia pana młodego.
- 4. W zestawieniu ze ślubami Elżbiety II w 1947 roku czy księżniczki Małgorzaty w 1960 roku, tym razem ceremonia z udziałem najbliższej rodziny monarchy była już wydarzeniem dla tabloidów. Cały świat mógł też oglądać te imponujące zaślubiny na żywo w kolorze. Według szacunków, przed telewizorami zasiadło 750 milionów widzów, a w samej Wielkiej Brytanii ślub śledziło 28,4 miliona osób, czyli około połowa całej populacji.
- 5. Trzeba zaznaczyć, że mimo starannych przygotowań, podczas uroczystości pojawiły się wpadki. Diana pomyliła imiona Karola, zwracając się do niego Philip Charles Arthur George, a nie Charles Philip Arthur George. Karol natomiast zapomniał o pocałunku dla swojej nowej żony przed ołtarzem, ale szybko naprawił to niedopatrzenie na balkonie Pałacu Buckingham, wywołując zachwyt zgromadzonych tłumów.
Miesiąc miodowy, prezenty i... chęć odwołania. Za kulisami uroczystości
- 6. Mimo że cały świat z zapartym tchem śledził przedślubną gorączkę, to po ceremonii młodzi trzymali w sekrecie swoje dalsze kroki. Nikt nie wiedział oficjalnie, gdzie Dania i Karol spędzą miesiąc miodowy. Media wymyślały teorie o niezwykle drogich wakacjach w najdalszych zakątkach globu, a ostatecznie okazało się, że młoda para po prostu pływała po Morzu Śródziemnym na królewskim jachcie "Britania".
- 7. Z historycznych przekazów wynika, że nowożeńcy otrzymali rozmaite prezenty od zagranicznych gości. Królowie, głowy państw i politycy wykazywali się różną inwencją. Następca tronu Arabii Saudyjskiej podarował biżuterię, ambasador USA wręczył im obraz księcia Karola w czasie gry w polo, a gubernator Nowej Zelandii przyjechał z... wełnianym dywanem.
- 8. Na weselnym bankiecie nie królował tylko jeden tort. Obok głównego, wielopoziomowego ciasta, zaserwowano jeszcze 23 torty reprezentujące różne regiony Wielkiej Brytanii. Porcje niektórych z tych wypieków, w oryginalnych opakowaniach z lipca 1981 roku, można do dzisiaj kupić na licytacjach w Internecie. Jeden z takich kawałków owocowego tortu został niedawno zlicytowany za ponad 1500 funtów.
- 9. Po tym wielkim dniu zostało mnóstwo innych pamiątek, które są obiektem pożądania największych miłośników royalsów. Jest jednak jedna rzecz całkowicie nieosiągalna. Pierścionek zaręczynowy z 18-karatowego białego złota, wyróżniający się ogromnym szafirem z Cejlonu, został nabyty u jubilera Garrard za 28 tysięcy funtów. Jego design nawiązywał do biżuterii królowej Wiktorii z 1840 roku. Dzisiaj jego wartość ocenia się na przynajmniej pół miliona funtów, jednak pozostaje on własnością rodziny. W 2010 roku książę William oświadczył się nim Kate Middleton.
- 10. Księżna Diana faktycznie chciała odwołać ślub na ostatniej prostej. To nie jest żadna plotka. W jednym z głośnych wywiadów, już po ogłoszeniu separacji, wyjawiła, że na parę dni przed 29 lipca odkryła bransoletkę, którą Karol kupił dla Camilli Parker-Bowles. Od rezygnacji w ostatniej chwili powstrzymały ją siostry.
„Mówiły, że są już gotowe ręczniki z moją podobizną i że nie mogę się wycofać” - wyznała Diana po rozstaniu z Karolem.
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