Pożar mieszkania w Zabrzu. Strażacy ewakuowali poszkodowaną

We wtorek, 8 września 2026 roku, krótko przed godziną 17:00, służby ratunkowe w Zabrzu otrzymały niepokojące zgłoszenie. Wynikało z niego, że wybuchł pożar w mieszkaniu zlokalizowanym przy ul. Wawrzyńskiej 20. Ze względu na powagę sytuacji, na miejsce natychmiast zadysponowano jednostki miejscowej straży pożarnej.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, strażacy szybko ustalili, że ogień wybuchł w lokalu na parterze budynku wielorodzinnego. Akcja wymagała natychmiastowych działań. Ratownicy od razu rozpoczęli walkę z żywiołem oraz przystąpili do przeszukiwania zadymionych pomieszczeń, by upewnić się, czy ktoś nie został w środku.

W płonącym mieszkaniu w Zabrzu odkryto nieprzytomną kobietę

Podczas prowadzenia akcji gaśniczej strażacy natrafili na dramatyczny widok. W ogarniętym ogniem mieszkaniu odnaleziono nieprzytomną kobietę. Służby sprawnie ewakuowały lokatorkę na zewnątrz, a następnie przekazały ją obecnym na miejscu ratownikom medycznym, którzy natychmiast podjęli działania ratunkowe.

Poszkodowana ze względu na poparzenia ciała została zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala w Siemianowicach Śląskich - przekazała zabrzańska straż pożarna.

Sytuacja była na tyle poważna, że do działań zaangażowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na chwilę obecną nie ma szczegółowych informacji na temat aktualnego stanu zdrowia ewakuowanej pacjentki.

Dla interweniujących strażaków najważniejsze było szybkie dotarcie do ewentualnych poszkodowanych i zapewnienie im pomocy medycznej, a także sprawne ugaszenie płomieni w budynku.

Straż Pożarna w Zabrzu opanowała ogień. Trwa ustalanie przyczyn pożaru

Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji, żywioł udało się opanować w ciągu kilkudziesięciu minut. Po ugaszeniu ognia, służby skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i prowadzeniu dalszych czynności.

Na chwilę obecną sytuacja pożarowa została opanowana - przekazała po godzinie 17.00 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności powstania pożaru, a także dokładne informacje o obrażeniach poszkodowanej lokatorki, pozostają na ten moment nieznane. Służby będą ustalać, jak doszło do wybuchu ognia.