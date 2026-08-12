Siatkarz Szymon Jakubiszak pochwalił się piękną żoną. Mało kto wie, czym zajmuje się Oliwia

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-12 12:35

Szymon Jakubiszak był mocnym punktem siatkarskiej reprezentacji Polski, która w Ningbo wywalczyła złoto Ligi Narodów. Mierzący 208 cm środkowy naszej kadry od 8 lat jest w szczęśliwym związku z piękną Oliwią, którą poślubił 3 miesiące temu. Zobaczcie zdjęcia.

Szymon Jakubiszak ma za sobą kolejne świetne miesiące w siatkarskiej karierze. 28-letni środkowy wobec kontuzji w zespole Nikoli Grbicia zadomowił się w podstawowym składzie Biało-Czerwonych i nie zawiódł. Siatkarz z Gdańska był mocnym punktem reprezentacji Polski, która ponownie wygrała w Ningbo finały Ligi Narodów.

Bartłomiej Lemański i jego dziewczyna Dominika. Zaraziła go pasją, jest dla siatkarza największym wsparciem

Zawodnik Zaksy Kędzierzyn-Koźle od ośmiu lat jest szczęśliwie zakochany. Muzą naszego środkowego jest piękna blondynka Oliwia. Jej konta na Instagramie wynika, że zawodowo zajmuje się kosmetologią i pielęgniarstwem pediatrycznym. Siatkarz oświadczył się swojej ukochanej w 2023 roku.

"Moja przyszła żona" - napisał na Instagramie, dzieląc się wymownym zdjęciem kobiecej dłoni z nałożonym pierścionkiem.

Kuba Kochanowski zdradził, z kim spotyka się Tomasz Fornal!

Szymon i Oliwa pobrali się 15 maja 2026 roku. Wesele odbyło się w hotelu w Grodźcu, czyli niedaleko Kędzierzyna-Koźla.

- Jestem dumny, że będziemy już małżeństwem i jestem mega szczęśliwy - mówił siatkarz na nagraniu z wesela, które opublikował na Instagramie.

GALERIA: Siatkarz Szymon Jakubiszak ma piękną żonę Oliwię

Siatkarz Szymon Jakubiszak w reprezentacyjnej koszulce. Na miniaturze obok z żoną Oliwią. O parze przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 21
QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to...
Bartosz Kurek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki