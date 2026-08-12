Siatkarz Szymon Jakubiszak pochwalił się piękną żoną. Mało kto wie, czym zajmuje się Oliwia

Szymon Jakubiszak ma za sobą kolejne świetne miesiące w siatkarskiej karierze. 28-letni środkowy wobec kontuzji w zespole Nikoli Grbicia zadomowił się w podstawowym składzie Biało-Czerwonych i nie zawiódł. Siatkarz z Gdańska był mocnym punktem reprezentacji Polski, która ponownie wygrała w Ningbo finały Ligi Narodów.

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Zawodnik Zaksy Kędzierzyn-Koźle od ośmiu lat jest szczęśliwie zakochany. Muzą naszego środkowego jest piękna blondynka Oliwia. Jej konta na Instagramie wynika, że zawodowo zajmuje się kosmetologią i pielęgniarstwem pediatrycznym. Siatkarz oświadczył się swojej ukochanej w 2023 roku.

"Moja przyszła żona" - napisał na Instagramie, dzieląc się wymownym zdjęciem kobiecej dłoni z nałożonym pierścionkiem.

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Szymon i Oliwa pobrali się 15 maja 2026 roku. Wesele odbyło się w hotelu w Grodźcu, czyli niedaleko Kędzierzyna-Koźla.

- Jestem dumny, że będziemy już małżeństwem i jestem mega szczęśliwy - mówił siatkarz na nagraniu z wesela, które opublikował na Instagramie.

GALERIA: Siatkarz Szymon Jakubiszak ma piękną żonę Oliwię

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