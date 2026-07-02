Trwają poszukiwania 17-letniej Aleksandry z Raciborza. Policja prosi o pomoc

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu intensywnie szukają siedemnastoletniej Aleksandry Narewskiej. Wiadomo na pewno, że nastolatka wyszła ze swojego domu 29 czerwca 2026 roku i ślad po niej zaginął. Dziewczyna do tej pory nie dała znaku życia swoim krewnym i nikt nie potrafi wskazać jej aktualnego miejsca przebywania.

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Z policyjnego rysopisu wynika, że Aleksandra ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i jasne blond włosy.

Mundurowi apelują do wszystkich osób, które widziały zaginioną lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu pod numerami 47 855 62 55, 47 855 63 54 lub pod numerem alarmowym 112.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa i pomóc w odnalezieniu nastolatki.