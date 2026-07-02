Trwają poszukiwania 17-letniej Aleksandry z Raciborza. Policja prosi o pomoc

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-02 16:39

Mundurowi z Raciborza próbują odnaleźć siedemnastoletnią Aleksandrę Narewską. Młoda kobieta opuściła swoje miejsce zamieszkania w poniedziałek 29 czerwca i zerwała kontakt z bliskimi. Śledczy proszą o wsparcie każdego, kto posiada jakiekolwiek wiadomości o losie zaginionej.

Zaginiona 17-letnia Aleksandra Narewska o blond włosach. O szczegółach poszukiwań w Raciborzu przeczytasz na SE.
Autor: Policja Racibórz/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu intensywnie szukają siedemnastoletniej Aleksandry Narewskiej. Wiadomo na pewno, że nastolatka wyszła ze swojego domu 29 czerwca 2026 roku i ślad po niej zaginął. Dziewczyna do tej pory nie dała znaku życia swoim krewnym i nikt nie potrafi wskazać jej aktualnego miejsca przebywania.

Czytaj też: Zwrot w sprawie śmierci Łukasza Litewki. Jest nowe nagranie! To może być przełom dla śledztwa

Z policyjnego rysopisu wynika, że Aleksandra ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i jasne blond włosy

Mundurowi apelują do wszystkich osób, które widziały zaginioną lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu pod numerami 47 855 62 55, 47 855 63 54 lub pod numerem alarmowym 112.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa i pomóc w odnalezieniu nastolatki.

Pokój Zbrodni - Iwona Wieczorek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RACIBÓRZ
POLICJA RACIBÓRZ