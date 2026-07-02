Pogoda w Katowicach na weekend 3-5 lipca

Pierwszy weekend lipca w Katowicach zapowiada się zróżnicowanie. Aura pokaże dwa oblicza – początek weekendu będzie prawdziwie letni, z wysoką temperaturą i słońcem, ale w niedzielę pogoda wyraźnie się zmieni. Prognozy wskazują na nadejście chłodniejszego powietrza i opadów deszczu, co warto uwzględnić w swoich planach na najbliższe dni.

Letni start weekendu w Katowicach

Piątek przywita mieszkańców Katowic bardzo ciepłą i przyjemną pogodą. Będzie to zdecydowanie najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą około 27 stopni Celsjusza. Noc przyniesie komfortowe ochłodzenie do około 15 stopni. Przez większą część dnia na niebie utrzyma się niewielkie zachmurzenie, a prognozowane, symboliczne opady deszczu nie powinny być w ogóle odczuwalne. Umiarkowany wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Sobota utrzyma słoneczny trend, a nawet go wzmocni, ponieważ na niebie nie powinno być niemal żadnych chmur. Będzie to jednak dzień odczuwalnie chłodniejszy od piątku. Termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie, co wciąż jest przyjemną wartością. Minimalna temperatura w nocy wyniesie około 13 stopni. Tego dnia wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, osiągając średnią prędkość bliską 5 m/s.

Deszczowa i chłodniejsza niedziela

Pogodowe załamanie nadejdzie w niedzielę. To właśnie wtedy do Katowic dotrze chłodniejszy front, który przyniesie wyraźną zmianę aury. Temperatura maksymalna spadnie do około 21 stopni, co uczyni niedzielę najchłodniejszym dniem weekendu. Co ważniejsze, słońce schowa się za gęstymi chmurami, z których pojawią się słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Wiatr jednocześnie osłabnie, wiejąc z prędkością do 3 m/s.

Jak pogoda wpłynie na weekendowe plany?

Słoneczny i ciepły piątek oraz bezchmurna sobota to idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. To doskonała okazja, by wybrać się na dłuższy spacer po miejskich terenach zielonych, zorganizować wycieczkę rowerową po okolicy czy po prostu zrelaksować się w jednym z ogródków kawiarnianych. Wysoka temperatura zachęcać będzie do aktywności w plenerze.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w niedzielę. Deszczowa i chłodniejsza aura może skutecznie pokrzyżować plany związane z pobytem na świeżym powietrzu. Warto więc rozważyć alternatywy pod dachem. Ten dzień sprzyjać będzie wizytom w instytucjach kultury, seansom filmowym czy spotkaniom z bliskimi w domowym zaciszu lub w kawiarni. Aktywności plenerowe lepiej zaplanować na pierwsze dwa dni weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather