Pogoda w Katowicach: 3-5 lipca

Rozpoczynający się weekend w Katowicach pokaże dwa oblicza. Aura będzie stopniowo się zmieniać, a największe pogorszenie pogody prognozowane jest na niedzielę. O ile piątek da jeszcze szansę na skorzystanie z letnich temperatur, o tyle ostatni dzień weekendu upłynie w znacznie chłodniejszej i deszczowej atmosferze.

Piątek najcieplejszy, ale z chmurami

Weekend w Katowicach rozpocznie się dość przyjemnie. W piątek, 3 lipca, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 24 stopni Celsjusza. To będzie najcieplejszy dzień w prognozowanym okresie. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 15°C. Niebo będzie częściowo zachmurzone, a lokalnie mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 4 m/s.

Sobota bez deszczu, ale chłodniejsza

Sobota, 4 lipca, przyniesie niewielkie ochłodzenie. Temperatura maksymalna w Katowicach sięgnie około 22°C, a minimalna spadnie do 13 stopni. Choć będzie to dzień bez opadów, na niebie pojawi się sporo chmur. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny niż w piątek, osiągając prędkość blisko 5 m/s. To ostatni suchy dzień tego weekendu, co warto wziąć pod uwagę, planując aktywności.

Niedziela z deszczem i wyraźnym ochłodzeniem

Prawdziwe załamanie pogody nadejdzie w niedzielę, 5 lipca. Ten dzień będzie zdecydowanie najchłodniejszy z całego weekendu. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie 18 stopni Celsjusza, co będzie odczuwalną zmianą w porównaniu do piątku. Dodatkowo przez cały dzień prognozowane są słabe opady deszczu, więc parasole mogą okazać się niezbędne. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Jaki weekend czeka mieszkańców Katowic?

Zmienna pogoda w Katowicach sugeruje, by plany dostosować do warunków. Piątkowe popołudnie, mimo ryzyka przelotnego deszczu, to najlepszy moment na spędzenie czasu na świeżym powietrzu dzięki najwyższej temperaturze. Sobota, choć chłodniejsza i pochmurna, będzie sucha, co wciąż pozwala na spacery czy wycieczki. Niedziela natomiast zapowiada się jako dzień idealny na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie lub odwiedzenie krytych obiektów kulturalnych, gdzie deszcz i chłód nie będą przeszkodą.

Dane pogodowe: OpenWeather