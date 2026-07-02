Aryna Sabalenka znów rozpaliła internet! Wystarczyło jedno zdjęcie. "Dziewczyno, usuń to"

Białoruska tenisistka opublikowała na platformie X (dawniej Twitter) zdjęcie, na którym widać jej bose stopy obok stóp jej trenera, Antona Dubrowa. Fotografia, wykonana prawdopodobnie po wyczerpującym treningu, miała w humorystyczny sposób pokazać trudy przygotowań do jednego z najważniejszych turniejów w sezonie. Sabalenka opatrzyła ją żartobliwym wpisem, który szybko podchwycili fani na całym świecie.

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Jedno zdjęcie Aryny Sabalenki rozpaliło internet. "Dziewczyno, usuń to"

"Dowód, że spędziliśmy więcej czasu na korcie niż na plaży. Szybkie pytanie: Czy Anton powinien otworzyć swoją stronę dla fanów ze stopami?" – napisała tenisistka pod zdjęciem, puszczając oko do swoich obserwatorów i nawiązując do niezwykle popularnej platformy dla dorosłych.

Reakcja internetu była natychmiastowa i skrajnie różna. Część fanów doceniła poczucie humoru gwiazdy, chwaląc ją za dystans do siebie i luźne podejście. Jednak dla wielu innych fotografia okazała się zbyt kontrowersyjna lub po prostu dziwaczna. W komentarzach zaroiło się od krytycznych opinii. "Dziewczyno, usuń to", "To jest po prostu dziwne", "Aryna, co to ma być?" – pisali zniesmaczeni internauci, sugerując że taki wpis nie przystoi sportsmence jej formatu.

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To nie pierwszy raz, kiedy Sabalenka wywołuje burzę w sieci swoim bezpośrednim stylem bycia. Znana z ciętego języka i nieszablonowych zachowań tenisistka ma wielu zwolenników, ale i krytyków swojego wizerunku. Mimo zamieszania w mediach społecznościowych, jedno jest pewne – Aryna Sabalenka jest w pełni skoncentrowana na celu sportowym podczas Wimbledonu. Opisywane kontrowersyjne zdjęcie, jak i więcej fotografii Białorusinki znajdziesz w powyższej galerii.

Proof we’ve spent more time on court than at the beach 🤣Quick question “Should Anton open his (Only***s) feet page?”🤣 pic.twitter.com/lQHu5cC7Lq— Sabalenka Aryna (@SabalenkaA) June 25, 2026