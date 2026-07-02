Ustalono, kim naprawdę jest dziewczyna Huberta Hurkacza. Tego akurat się nie spodziewaliśmy

Polski tenisista Hubert Hurkacz potwierdził, że jest w związku, co stało się głównym tematem, przyćmiewając jego sukcesy na Wimbledonie 2026.

Dziewczyną "Hubiego" jest 21-letnia Hania Walicka z Łodzi, która w przeszłości uprawiała lekkoatletykę.

Hurkacz oficjalnie ogłosił swój związek na konferencji prasowej, określając Hanię jako wspaniałe wsparcie.

Hubert Hurkacz potwierdził, że ma dziewczynę

Hubert Hurkacz podczas turnieju Wimbledon 2026 niespodziewanie przyćmił dwie nasze wspaniałe tenisistki: Igę Świątek, która w bólach wymęczyła awans do 2. rundy turnieju, i Mają Chwalińską, która odpadła już w 1. rundzie, nabawiając się przy tym kontuzji w trakcie meczu z Mananchayą Sawangkaew. "Hubi" na starcie odprawił z kwitkiem plasującego się na 12. miejscu w rankingu ATP Caspera Ruuda, a potem pewnie pokonał Austriaka Sebastiana Ofnera. Polacy emocjonują się rywalizacją Huberta Hurkacza w Wimbledonie, a tymczasem nadeszła sensacyjna wiadomość dotycząca jego życia prywatnego. Tenisista właśnie potwierdził, że ma dziewczynę! Jego wybranką jest 21-letnia Hania Walicka. Ustalono już, kim naprawdę jest partnerka Huberta Hurkacza. Tego akurat się nie spodziewaliśmy.

Kim jest dziewczyna Huberta Hurkacza?

Pierwszy o związku polskiego tenisisty informował dziennikarz Tomasz Smokowski już podczas tegorocznego Australian Open, tyle że sam Hubert Hurkacz głosu na ten temat nie zabierał. Z kolei w lutym spostrzegawczy widzowie dostrzegli tajemniczą ciemnowłosą kobietę w boksie zawodnika podczas turnieju ATP 250 w Montpellier. W końcu "Hubi" ogłosił prosto z mostu.

Takie wykształcenie ma Hubert Hurkacz! Zdobywał je na dwóch krańcach Polski!

To moja dziewczyna. Jest naprawdę wspaniała i stanowi dla mnie cudowne wsparcie

- powiedział podczas konferencji prasowej, wywołując niemałą sensację. W portalu Przegląd Sportowy Onet czytamy, że 21-letnia Hania pochodzi z Łodzi i uprawiała kiedyś lekkoatletykę. Kobieta strzeże swojej prywatności i swój profil w mediach społecznościowych ustawiła jako prywatny. Dla wielu to może być zaskoczenie, że tenisista związał się z dziewczyną specjalizującą się w zupełnie innym sporcie. Ale przecież miłość nie zna granic.

15