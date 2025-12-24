Takie wykształcenie ma Hubert Hurkacz! Zdobywał je na dwóch krańcach Polski!

Hubert Hurkacz po wyleczeniu kontuzji szykuje się już do powrotu do rywalizacji. Znany jest z dużej pracowitości, a potwierdził to nie tylko na tenisowym korcie. Również w szkole. Kariera profesjonalnego tenisisty to dużo treningów, startów, podróży i innych obowiązków. Hurkacz od najmłodszych lat poświęcał dużo czasu sportowi, ale edukacji nie zaniedbał.

Hubert Hurkacz od pół roku nie rywalizuje w cyklu, a powodem były problemy z kolanem. Po kolejnym zabiegu wrocławianin spokojnie zadbał o zdrowie i odbudował formę. Już na początku 2026 roku wróci do gry i wraz z Igą Świątek znów powalczy w reprezentacji Polski w turnieju United Cup.

Rodzice Huberta Hurkacz zadbali też o to, żeby syn zdobył odpowiednie wykształcenie. Hubi dorastał w rodzinnym Wrocławiu i tam zaczął edukację. 

Hubert Hurkacz WYKSZTAŁCENIE: Te szkoły skończył tenisista

- Całe życie jestem związany z Krzykami - wspominał Hubert Hurkacz, cytowany przez portal wroclife.pl. - Jako dziecko trenowałem na korcie przy parku Południowym, potem w Krzyckim Klubie Tenisowym oraz w hali Redeco. Chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Januszowickiej, a następnie do Gimnazjum nr 23 przy ul Jastrzębiej. Natomiast do liceum ogólnokształcącego uczęszczałem już w Sopocie, gdy byłem w Sopockiej Akademii Tenisowej, i tam też zdałem maturę - zdradził Hurkacz, który ma zatem średnie wykształcenie.

Hubert Hurkacz NIE JE MIĘSA. Zdradził dlaczego

Hubert Hurkacz znany jest z bardzo profesjonalnego podejścia do sportu. Jest na specjalnej diecie, dba o każdy najdrobniejszy szczegół. - To jest chyba cecha, której nabrał z wiekiem - mówił "Super Expressowi" Krzysztof Hurkacz, ojciec tenisisty. - Jest bardzo skupiony na tym co robi i coraz bardziej świadomy czego potrzebuje, żeby się stale rozwijać. Stając się dorosłym mężczyzną, nabrał cech, których wcześniej w nim nie dostrzegaliśmy. To człowiek mocno wyważony, skupiony na wyznaczonych celach - opisywał syna ojciec Huberta.

HUBERT HURKACZ